Együtt: Felháborító, hogy az ÁSZ nem vizsgálódik

Felháborítónak tartja az Együtt, hogy az Állami Számvevőszék bizonyítékok ellenére se hajlandó kivizsgálni, hogy csalt-e a Fidesz a 2010-es és a 2014-es választásokon.

A párt elnöke elmondta: a Fidesz 2010-ben 35 millióról adott adatokat, miközben 98 millió forintról állítottak ki számlát. Juhász Péter hozzátette: az ÁSZ elnöke, aki 2010-ig fideszes politikus és képviselő volt, asszisztál a választási csalás eltussolásához.

„Az ÁSZ-nak mindenképp vizsgálatot kellene folytatnia: ha ez a számla valós, akkor azért, hogy 98 millió helyett miért 35 milliót jelentett be. Ha meg ez a számla nem valós, akkor milyen számla került be a 35 milliós helyére. Meggyőződésünk szerint az ÁSZ-nak le kell folytatnia ezt a vizsgálatot, és mindenképp büntetőfeljelentést kell tennie a végén. Vagy azért, mert a számla nem stimmel, vagy mert nem is létezik. Felháborító, hogy Domokos László, az ÁSZ elnökeként a Fidesz kampánycsalásához asszisztál” – mondta Juhász Péter, a párt elnöke.