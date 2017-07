Együtt: Biztos, hogy rendes lopás lesz

Jogi lépéseket fontolgat az ellenzéki párt a kétszázmilliárdos energetikai pályázat ügyében.

A múlt héten derült ki, hogy kormányközeli üzletemberekből álló konzorcium nyert a tenderen. A befutók közt van a miniszterelnök vejével üzletelő West Hungária Bau is.

Az eredetileg ötszázmilliárd forint keretösszegű közbeszerzési eljárást a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egyik cége, a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. írta ki. A keretösszeget azután módosították, így az Együtt a Csalás Elleni Európai Hivatalhoz fordult.

„Nyilvánvaló, hogy a kétszázmilliárdos keretközbeszerzés is rekordösszegű, szokatlanul magas összeg, és miután haverok nyerték ezt a közbeszerzést is, biztos, hogy rendes lopás lesz. A jogi lépéseken most gondolkodunk” – közölte Berkecz Balázs, a párt alelnöke.