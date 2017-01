Együtt: Akadályozza a tüntetést a TEK és a Belügyminisztérium

Adminisztratív eszközökkel lehetetlenítik el, hogy az Együtt tüntetni tudjon február 2-án a Parlamentnél, az Orbán–Putyin találkozó idején – az Együtt szerint.

A párt elnöke azt mondta: már hetekkel ezelőtt bejelentették a demonstrációjukat, de a rendőrség még mindig nem hívta be őket egyeztetésre. Szigetvári Viktor, forrásaikra hivatkozva azt állítja: a rendőrség, a Belügyminisztérium és a TEK utasítására nem egyeztet velük, holott egy február 10-re meghirdetett másik demonstrációval kapcsolatban ezt már megtette.

hirdetés

„Hogyha ez egy törvénytelen tüntetés lenne, akkor már be lehetett volna tiltani. Ez törvényes tüntetés, nem is tudnák betiltani. Információink szerit arra készül a kormány, hogy lezárja az egész környéket, itt a szomszéd iskolában – nem a főiskolában, hanem a közoktatási intézményben – már tanítási szünetet rendeltettek el. És ugye emlékszünk, amikor utoljára Vlagyimir Putyin talán két éve itt járt Budapesten, akkor is a fél város le volt zárva. Az Együtt álláspontja szerint a kormány ugyanerre készül. Mi ebben az ügyben egyeztetni képesek volnánk, meg tudnánk beszélni, hogy mik a szabályok, de nem hívnak be minket egyeztetni. Amikor február másodikán délben jönnék színpadot állítani, ami törvény szerint jogunk, ha ez egy törvényes rendezvény, erről kellene például egyeztetni, akkor majd szembesítenek bennünket azzal, hogy a Kodály köröndön tudunk csak tüntetni, és akkor majd nyilván nem tudjuk oda az embereket elvinni, oda átmozgatni, adminisztratív eszközökkel lehetetlenítik el a tüntetést” – mondta el a párt elnöke, Szigetvári Viktor.

hirdetés