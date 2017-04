Egyszülős központ indul szeptembertől

Egyelőre online, később személyes segítséget kaphatnak az egyszülős családok gondjaik megoldására.

A kormány ehhez ötszázmillió forinttal járult hozzá. Az egyedül gyermeket nevelő szülők pszichológiai és jogi tanácsadást is igénybe vehetnek. Ma Magyarországon több mint háromszázezren nevelik egyedül gyermeküket.

„Várhatóan ősszel nyílik meg fizikailag is az az egyszülős központ, amelynek több célja is van. Részben az, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtson, amelyek segítik az egyszülős családok életét, akár jogi segítség, akár pszichológus, gyerekpszichológus segítsége, mediáció, de olyan szolgáltatásokkal is, amelyek a továbblépésnek, az életminőségnek a javítását szolgálják” – mondta az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány kuratóriumi elnöke, Nagy Anna.

