Egyre türelmetlenebbek, Tarlós már Orbánnál kopogtat

A kormánynál lobbizik Tarlós István a BKV-dolgozók béremeléséért – értesült a 24.hu.

A cég alkalmazottai egyre türelmetlenebbek, tavaly november óta nem tudtak megegyezni a fizetésekről, miközben az állami közlekedési társaságoknál már megállapodtak. A sztrájk helyett egyre többen dönthetnek úgy, hogy elhagyják a BKV-t, ha áprilisig sem sikerül megállapodni a bérfejlesztésről. Az Egységes Közlekedési Szakszervezetnél több mint nyolcszáz aláírt felmondási nyilatkozatot helyeztek letétbe.

„Látszik a cég vezetésén is, hogy bajban vannak. Már csak azért is, mert ők konkrétan a saját számaikkal, statisztikáikkal mutatták be azt, hogy már tavaly óta, csak járművezetőknél ötszáz fő hagyta el a céget. És a következő időszakban ez a szám akár ezer főre rúghat. Nem egy kitalált szám, teljesen valós az, hogy ennyien távoznának a cégtől. Tehát a cégnek sürgősen lépnie kell, különben valóban elveszíti a dolgozóit” – mondta Nemes Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke.

