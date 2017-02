Egyre több sírhely után nem tudnak vagy akarnak fizetni a leszármazottak

Megváltozott a kegyeleti kultúra Magyarországon. A fiatalabb generációk egyre ritkábban látogatják elhunyt hozzátartozóik sírjait. A nagyobb városokban egyre több a lejárt bérleti díjú sírhely, ahol a leszármazottak nem tudnak vagy nem akarnak fizetni. Azonban az utóbbi időben már kisebb településen is megjelent a probléma, a Csongrád megyei Deszken is megkezdték az elhagyatott sírok felszámolását.

58 sírhely található a deszki temetőben, amelyek után évek óta nem fizetik a bérleti díjat. A sírokon matricákkal és a bejáratnál elhelyezett információs táblán is figyelmeztetik a hozzátartozókat az elmaradásra.

„Minden évben Mindenszentekkor egy táblán tájékoztatjuk a hozzátartozókat, hogy lejárt a sírjuk és esetleg érdemes lenne bejönni hozzánk és megvásárolni” – nyilatkozta Szabóné Sarkadi Szilvia, a Deszki Településüzemeltetési Nkft. ügyvezetője.

Vannak olyan sírok, amelyek után már több mint tíz éve nem fizetnek. Az elhagyatott nyughelyek felszámolásáról újsághirdetést jelentetett meg a helyi üzemeltető, a sírok kiürítésének napját hamarosan kijelölheti a település képviselő-testülete. Ezt követően újabb hat hónap türelmi idő után exhumálhatják majd a földi maradványokat.

„Utána egy közös sírban el fogjuk őket helyezni a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának jelenlétében, tehát ennek is megvannak a szigorú szabályai, és amikor ezzel is megvagyunk, a síremlékeket még hat hónapig őrizzük és hat hónap után, hogyha senki nem jelentkezik a síremlékért, aki a jogos hozzátartozó, akkor pedig le fogjuk őket darálni” – tette hozzá az ügyvezető.



Szegeden 10 ezer fölött van az olyan sírok száma, amelyek után nem fizet senki, itt is matricákkal tájékoztatják a hozzátartozókat. „Ha megnézzük az urnafalat, jól láthatjuk, hogy közel a felén rajta találhatók a matricák, hogy ezek az urnafülkék lejártak” – hívta fel a figyelmet Molnár Tamás, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. temetkezési divízióvezetője.

A belvárosi temetőben éves szinten 5-600 sír- vagy urnahely bérlete jár le, ezeknek csak a felét hosszabbítják meg. „Nálunk az a gyakorlat, hogy az urnafülkék kiürítésre kerülnek egy év türelmi idő után, után az urnákat még két évig tároljuk, hogyha valaki esetlegesen nem vette észre vagy meggondolja magát, hogy mégis szeretné az urnát a fülkébe visszahelyezni az elhunytat, abban az esetben módja és lehetősége legyen rá, sírhelynél viszont, amikor lejárt a sírhely, egy év után értékesíthető” – magyarázta Molnár Tamás.

A temető üzemeltetők szerint alapvetően a sírbérletekből befolyó pénzből tartják fenn a sírkerteket.