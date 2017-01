Egyre nehezebben gazdálkodják ki a rezsit az emberek

Egyre nehezebben fizetik az emberek a rezsit – ez derül ki a Fejlesztési Minisztérium adataiból, amelyeket az MSZP frakcióvezetőjének kérésére adtak ki.

Az adatok alapján már a tavasztól őszig tartó időszakban is sok háztartásban kapcsolták ki a villanyt és a gázt. A szocialisták ezért törvényjavaslatot nyújtanak be a gáz és a villany árának csökkentésére. 2016-ban ugyanis az áram és a gáz piaci ára is alacsonyabb volt, mint az állam által meghatározott hatósági ár.

„Azonnal, az átlagfogyasztás mértékében, 20 százalékkal kell csökkenteni a lakossági gázszámlát, és 10 százalékkal mérsékelni kell az áram- és távhőt. Tehát azt mondhatom, hogy 50 százalékkal csökkent az elmúlt két évben a távhőnek és a gáznak a vásárlási ára, akár ennél többet is adhatna az Orbán-kormány, csak rajtuk múlik” – mondta Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP országgyűlési képviselője.

