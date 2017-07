Egyre kevesebben tanulnak tovább

Több mint ötezerrel kevesebben jelentkeztek idén felsőoktatási intézményekbe, mint tavaly. A felvételi ponthatárokat tegnap este hozták nyilvánosságra. Azok, akiket nem vettek fel sehová, pótfelvételin jelentkezhetnek újra. A felsőoktatási helyettes államtitkár szerint azért csökkent a jelentkezők száma, mert egyre kevesebben érettségiznek.

Egymás kezét fogva várták a jelentkezők a ponthatárokat. Szerda este az Oktatási Hivatal elnöke nyomta meg a gombot a budapesti eredményvárón, ezután kezdték el feltölteni az eredményeket.

Idén 105 868-an jelentkeztek valamilyen felsőoktatási intézményben, közülük csupán 38 750-en olyanok, akik idén érettségiztek. Azt, hogy közülük hányan kerültek be felsőoktatási intézménybe, azt nem tudni, azt viszont igen, hogy rohamosan csökken az érettségizettek aránya. Három évvel ezelőtthöz képest közel tízezerrel kevesebben vizsgáztak idén.

„Itt egy többéves statisztikát tudunk mutatni, 2014–17 közötti időszakra vonatkozóan. Tehát azt lehet mondani, hogy bár vannak eltérések, ugye mutatta a kollégám, hogy csökken sajnos az érettségizők aránya, de azt azért lehet mondani, hogy a felsőoktatás továbbra is vonzó a fiatalok számára” – mondta Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár

A felsőoktatási intézményekbe jelentkezettek száma is csökken, tavalyi évhez képest több mint ötezerrel kevesebben jelentkeztek. De az államilag finanszírozott helyek száma is évről évre kevesebb. A Szegedi Tudományegyetem rektora ezt demográfiai adatokkal magyarázza.

„A külföldi hallgatóknak a bevonzásával tudjuk a kapacitásainkat megfelelő módon kihasználni, természetesen megfelelő bevételt is szerezni. Ez a tendencia nálunk is kitapintható, tehát miközben néhány százalékkal a magyar hallgatók létszáma várhatóan a tavalyihoz képest azért csökkenni fog, eközben növekszik az idegen nyelvű képzésben részt vevő külföldi hallgatók száma” – számolt be Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora.

Idén is, ahogy már évek óta a legtöbb jelentkezőt az ELTE-re és a Budapesti Műszaki Egyetemre vették fel. A legnépszerűbb szak a gazdaságtudomány, a jogi képzés csak a középmezőnyt uralja. A legtöbb jelentkezőt foglalkoztató képzés pedig a mérnökinformatikus.

„Továbbra is a legnépszerűbb szakjaink az orvos, jogász, fogorvos, gyógyszerész szakok, de nem szabad elfelejtkeznünk a slágerszakról, a pszichológiáról, amely rendkívül népszerű, az ápolás betegellátás szak, a mérnökinformatikus, de a gazdálkodás szakjaink is rendkívül népszerűek, és töretlenül nagy az érdeklődés a pedagógus képzésben az osztatlan tanárképzésben a bölcsészettudományi képzési területen” – mondta Lengvárszki Attila, a Pécsi Tudományegyetem oktatási igazgatója.

A Pécsi Tudományegyetemen a német–angol tanári szakra volt a legnehezebb bekerülni, ide 484 pont kellett. Az ország ötödik legnagyobb campusára idén szinte pontosan ugyanannyi hallgatót vettek fel, mint egy évvel korábban. Akinek nem sikerült most a felvételi, az augusztus 7-ig még jelentkezhet a pótfelvételire.