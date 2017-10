Egymást licitálva keresik a nyugdíjasok kegyeit a pártok

Egymásra licitáltak a pártok az idősek világnapja alkalmából. A kormány nyugdíjprémiumot lengetett be, a szocialisták 13. havi nyugdíjat, az LMP 50 ezer forintos nyugdíjminimumot adna. Az egyik nyugdíjas szervezet szerint azonban az ígéretek csak a választások közeledtét jelzik, a nyugdíjasok valódi igényeire egyik politikai erő sem kíváncsi.

Nemcsak a vásárlóértékét őrizte meg, 10 százalékkal emelte is a kormány a nyugdíjakat 2010 óta – hangoztatta a szaktárca államtitkára. Novák Katalin az infláció és a gazdasági teljesítmény növekedése miatt további emeléseket helyezett kilátásba.

hirdetés

„Hogyha 3 és fél százalékot meghaladja a gazdasági növekedés, akkor egy nyugdíjprémiumot kaphatnak a nyugdíjas emberek. Várhatóan idén először erre is lehetőség lesz” – mondta a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár.

Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízottnak az idősek napján is a migránsok jutottak eszébe. „És nem hagyhatjuk, hogy hazánkat bevándorlóországgá változtassák” – mondta. A politikus azt is mondta: a rezsicsökkentés és az alapvető élelmiszerek áfacsökkentése tovább segítette a nyugdíjasok megélhetését. Ezt nem mindenki látja így.

– Legalább 160 ezer forint kellene, abból meglehetne élni, úgy, hogy kicsit elmenjen az ember nyaralni is.

– És ehhez képest mennyi a nyugdíja?

– Hát nekem százezer forint a nyugdíjam – mondta egy nő.

A szocialisták azt ígérik: kormányra kerülve átalakítják a korhatár alatti nyugdíjak rendszerét, a nyugdíjminimumot duplájára emelik és bevezetik a 13. havi nyugdíjat.

„Én azt a javaslatot fogom tenni az országos elnökség felé, hogy 120 ezer forintban állapítsuk meg a 13. havi nyugdíjat. Ez az alul lévőknek egy nagyon komoly kompenzációt jelent, hiszen ma a nyugdíjasok kétharmada nem kapja meg még a 100 ezer forintos nyugdíjat sem” – mondta Korózs Lajos, az MSZP képviselője.

Az LMP idősügyi nemzeti minimálprogramot szeretne, ezért ötpárti egyeztetést kezdeményez. De ők is emelnék a nyugdíjakat. „50 ezer forintra emelnénk a nyugdíjminimumot, igazságos és méltányos nyugdíjemelést vezetnénk be, amibe mindenképpen az tartozik, hogy az alacsonyabb nyugdíjakat magasabb összeggel emelnénk, és az infláción túli szempontokat is figyelembe vennénk” – mondta Schmuck Erzsébet, a párt frakcióvezető-helyettese.

A Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetségének elnöke szerint közeleg a választás, megkezdődött a pártok közötti ígéretlicit. Némethné Jankovics Györgyi szerint azonban a nyugdíjasok valódi igényeit figyelmen kívül hagyják. „Például a társadalombiztosítás alkotmányos védelmének megteremtése. A mai alaptörvényben ez a szó sem szerepel, és mi azt gondoljuk, hogy a nyugdíj joga az alkotmányos védelmet kell, hogy kapjon” – mondta.

hirdetés

Az Országos Nyugdíjas Parlament tavasszal 17 hasonló kérést juttatott el a pártokhoz. Ezek kétharmada azonban egyik politikai erő tervei között sem szerepel.