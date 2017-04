Egyeztetnek az érintettekkel a civiltörvényről

Egyeztet a kormány az érintett szervezetekkel a civiltörvény módosításáról. Az Amnesty International ideiglenes igazgatója a Hír TV-nek azt mondta: egyedül azt tartják elfogadhatónak, ha a kabinet eláll a módosítástól.

„Az Amnesty International, a Helsinki Bizottság, a Társaság a Szabadságjogokért, a Transparency International, a K-Konitor és a Háttér Társaság elutasítja ezt a törvényjavaslatot. […] Ez alapjaiban hibás és hazug, ez az egységes álláspontunk. De kíváncsiak vagyunk arra, hogy a kormányzat mivel áll elő” – mondta Iván Júlia, az Amnesty International Magyarország ideiglenes vezetője.

Eközben Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára kérdésünkre azt mondta, fontolóra veszik az adatvédelmi hatóság elnökének javaslatait a civiltörvényről szóló vita alkalmával. A javaslat szerint azt is nyilvánossá kellene tenni, ha egy civil szervezetet egy párt vagy maga a kormány támogat – ilyen szervezet például az Alapjogokért Központ és a Civil Összefogás Fórum is. Utóbbiról az államtitkár azt mondta: már most is betart minden rá vonatkozó szabályt.

„Meg kell ismerni a részleteit az adatvédelmi biztosi véleménynek, hogy mi az, aminek megfelel már Magyarország, mi az, ami javaslatként fogalmazódik meg benne, mi az, ami megvalósítható belőle, mi az, ami nem megvalósítható. Részleteiben kell megvizsgálni, nem csak egy mondatot belőle, az egészet a maga összességében” - jelentette ki Rétvári.