Egyet szeretne a Jobbik és az MSZP

Áfacsökkentést követel a tűzifánál a Jobbik és az MSZP. A tüzelőanyag ugyanis folyamatosan drágul, pedig másfél millió háztartás használja, ráadásul sokan közülük rászorulók. A KDNP képviselője érdemi válasz helyett inkább visszamutogat.

Farkasordító hideg volt az elmúlt napokban a Pest-megyei Tésán. Vasárnapra virradóra itt mérték a leghidegebbet az országban, a 92 fős településen mínusz 28,1 Celsius-fokot mértek. A lakosság többsége itt fával fűt. Nem minden tési tud azonban félretenni tüzelőre. Az önkormányzat saját költségvetéséből segíti a legszegényebbeket, az állami szociális tűzifa programból nem kérnek.

hirdetés

„Beadtuk a pályázatot, megírtuk, összeírtuk, hogy ki van ebben a helyzetben, aki ilyet kap, tehát lakásfenntartásit, nagycsaládosok, és ugye mindenkinek írtunk be egy köbmétert, mert ugye meg van szabva ez is, hogy mennyit lehet, és ebből a mennyiségből csak a felét kaptuk. És ugye mindig ez a nagy kérdés, hogy most akkor ezt a fél dolgot, ezt kinek osszuk szét, vagy hová tegyük. Így most ezt nem csináljuk tovább, úgyhogy ha valakinek ilyen gondja van, akkor az önkormányzat megpróbál segíteni” – nyilatkozta Bérci Albertné független polgármester.

Nem csak Tésán, országszerte akadozik a szociális tűzifa program. A Magyar Szociális Fórum adatai szerint ezt jól mutatja, hogy idén télen többen fagynak meg fűtetlen otthonukban, mint az utcán. „Eddig, január 8-ig körülbelül száz honfitársunk halt meg fagyhalál következtében. Nagy többségük saját, fűtetlen otthonában. Ha ez így folytatódik, minden valószínűség szerint az áldozatok száma a százat is meg fogja haladni. A fedél alatt élő, magányos, idős embereknek segíteni kell fűteni. Enni, inni adni. Beszerezni gyógyszereket. Ezek a rászoruló embertársaink ugyanis gyakran arról kénytelenek dönteni, hogy egyenek-e, vagy fűtsenek. Hiszen mindkettőre nem futja nyomorúságos jövedelmükből” – mondja Simó Endre, a szervezet elnöke.

Ráadásul a tűzifánál a rezsicsökkentés is elmaradt – egy péceli fatelepen is 10 százalékot meghaladó drágulásról beszélnek.

– Mennyi egy köbméter, bocsánat?

– 19 ezer forint.

– 19 ezer forint, értem. Ez drágult most egyébként tavaly óta, vagy ez hogy?

– Hát most igen, minden évben drágul 2-3 ezer forintot, az árlobbi miatt, de még relatív elfogadható, meg amúgy is, még mindig olcsóbb, mint a gáz – hangzott a Hír TV kérdésre adott válasz.

Az LMP bukottnak tartja a kormány rezsiharcát: „Elbukott a rezsiharc, ez egy totális kudarc, ebből a szempontból” – fogalmazott Kanász-Nagy Máté ifjúsági szakszóvivő.

A Jobbik és a szocialisták áfacsökkentést szorgalmaznak, a KDNP országgyűlési képviselője pedig az MSZP-re mutogat. „Most, a 2017-es évben már hárommilliárd forintot fordít erre a kormány. Nagyon jó lett volna egyébként, ha a szocialisták is ezt a programot elindítják. Ők nem tették” – nyilatkozta Hollik István KDNP-s országgyűlési képviselő.

hirdetés

A statisztikák szerint több mint másfél millió háztartás fűt fával, szénnel vagy más szilárd tüzelőanyaggal Magyarországon.