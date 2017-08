Egyelőre nincs partner a bérunióra

Egyelőre nem talál partnereket a magyar politikai palettán béruniós kezdeményezéséhez a Jobbik. A párt szerint többen nem értik a koncepciót, amely jelentősen megemelné a hazai fizetéseket.

„Aki bérunióról beszél, az igazából adóemelést akar, a bérek közötti különbség eltüntetéséhez ugyanis jelentős adóemelésre lenne szükség” – így kommentálta a Jobbik kezdeményezését Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. A Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke szerint sem lehet aláírásgyűjtéssel bért emelni, a Jobbik akciójának azonban szerinte mégis van haszna.

„Nyilvánvalóan ennek megvannak a korlátai, közgazdasági korlátai. Az nagyon helyes, hogy egyáltalán ez a kérdés napirendre került, azt is figyelembe kell venni hogy mi a teljesítőképessége a kelet-európai gazdaságoknak. Azt gondolom, több van bennük, mit amit most bérként kifizetnek, tehát ezért jó a kampány, hogy még inkább serkentsük azt a dinamikát, ami beindult a bérek növekedésébe, ennélfogva ez egy támogatható kezdeményezés, hogy milyen formában, hogy aláírásainkat is javasoljuk adni ehhez a támogatáshoz vagy nem, ez egyéni kérdés, azt gondolom, hogy országos szakszervezet egy ilyen politikai akcióhoz nem szívesen csatlakozik” – jelentette ki Palkovics Imre.

A Jobbik frakcióvezető-helyettese úgy látja: sem a szakszervezeti vezető, sem a miniszter nem értette meg, miről szól a kezdeményezésük. „Egy átfogó gazdasági reformról szól a bérunió, nem adót szeretnénk emelni, hanem járulékokat szeretnénk csökkenteni, szeretnénk, hogyha átalakítanák a támogatási politikát, illetve a kohéziós politikát, ami a magyar gazdaság fejlődéséhez, a versenyképesség, a termelékenység növeléséhez és a magyar béreknek az emeléséhez vezethetne” – ismertette Gyöngyösi Márton.

Az MSZP alelnöke úgy véli, a Jobbik „vizionál”, és átveri az embereket a bérunió ügyében – miközben korábban uniós zászlót égetett. Gúr Nándor kijelentette: „folyamatokat úgy lehet építeni, hogyha olyan generális szabályozásokat hívunk életre, amely ráépíthető egész Európára, az Unióra. Mondok egyet: Európai Unión belül a minimálbérek, minden országban, ahol van minimálbér, érjék el az adott ország átlagkeresetének a 60 százalékát. Ez a bérek alulról történő felfelé nyomását hozza kivétel nélkül, kivétel nélkül mindenhol. De ez nem egy közvetlen beavatkozás a nemzetpolitika szintjén történő bérmeghatározás tekintetében.”

Az LMP országgyűlési képviselője elhibázottnak tartja a Jobbik elgondolását – szerinte arra a magyar gazdaság még nem érett. Ugyanakkor tárgyalni hajlandóak a témáról, és arról még nem döntöttek, hogy az aláírásgyűjtésben segítenek-e.

„A bérunió megvalósítása az korlátokat teremt az országnak. Jelen pillanatban a magyarországi kis és középvállalkozások nincsenek felkészülve erre. Ezt a magyar kormánynak kell megoldani. Olyan gazdaságpolitikai tényezőket kell teremteni, amivel elérjük az EU-s minimálbéreket” – nyilatkozta Sallai R. Benedek.

Az LMP szerint először az uniós szinten is kimagasló áfából és járulékokból kellene engedni.