Egyedi autócsodák Pécsett

Ötödik alkalommal rendeztek Pécsett autó-motor show-t. A tuningolt járgányokra több ezren voltak kíváncsiak.

Ezekre az autókra jellemző, hogy kevés kilométer van bennük. Gazdáik ritkán használják őket naponta, inkább kiállításokra járnak velük. Az egyik résztvevő BMW-n például három szerelő hónapokig dolgozott, de még mindig nincs kész. A tulajdonos szerint azért, mert kézzel gyártott rajta minden, akár a motorháztető, a lökhárító, a sárvédői, a küszöb. Összesen öt hónapig készült minden egyes karosszériaelem rá.

Egy hazánkban élő belga nyugdíjas autószerelő egyedi Trabantjával érkezett a rendezvényre. Az 1100 köbcentis négyütemű kocsi 26 éves. Belseje egyedi, mint ahogy a kerekei is. Serge Van Ruyssevelt mindig is szeretett volna egy Trabantot, s Magyarországon viszonylag könnyű volt hozzájutni. „Van egy nagy amerikai kocsim is, egy Chevrolet Bel Air. Jól passzol mellé ez a kicsi kocsi. Persze mind a kettőn van még munka, egyik sincs kész, de időm van” – mondta.

A résztvevő autósok, motorosok nemcsak azért jönnek a show-ra, hogy bemutassák járgányaikat. Tóth András szervező szerint például mindenki arra kíváncsi, mi az, amit esetleg egy-egy tulajdonostól, egy-egy autótól át lehet venni, ami érdekesség.

