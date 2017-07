Egy métert nem mehetne nélküle, viszont nem működik

Veszélybe kerülhet több tucat kamionos és buszsofőr állása, mert egy szoftverhiba miatt egy hónapja áll a digitális tachográfokba való plasztikkártya gyártása. A hiba a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium illetékes közlekedési szervénél történt. Kártya nélkül azonban egy métert sem mehetnek az autók, így a sofőrök munka nélkül maradhatnak, a cégek pedig bevételtől eshetnek el.

Mint a személyi igazolvány, úgy néz ki a digitális tachográfba való kártya. Ezt a plasztik lapocskát kell behelyezni a digitális tachográfba, azaz menetíróba. Ez rögzíti, hogy a busz milyen gyorsan haladt, a sofőr hány órát vezetett, mikor tartott pihenőidőt. A kártya nélkül egy métert sem mehet.

hirdetés

– Ez névre szóló, ezzel nem lehet semmiféle más módszerrel trükközni. Ha mégis, akkor az nagyon komoly bűncselekménynek minősül.

– Milyen bírságra lehet számítani?

– 300 ezer forinttól a több millió forintig. Attól függően, hogy milyen vétség: lejárt a kártya, vagy esetleg valaki más kártyájával megy – mondta Csányi Csaba autóbusz-vezető.

A kártyák gyártása viszont egy hónapja áll egy informatikai hiba miatt. A gyártásra jogosult Pénzjegynyomda ugyanis nem kapja meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium illetékes közlekedési szervétől a sofőrök adatait. „Ön bemegy, leadja az adatait, megcsinálják az igénylést, és ott az ügyintéző nyom egy gombot, amivel jóváhagyja. És az az ügyintéző, aki rossz gombot nyomott, azzal beragasztott egy kártyát a rendszerbe” – mondta Pénzjegynyomda egyik munkatársa.

A Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetségének főtitkára a Hír TV-nek azt mondta: több tucat sofőr munkája szűnhet meg emiatt egyik napról a másikra. Sokak kártyájának érvényessége ugyanis július végén, azaz a jövő hétfőn lejár.

„Pontos számot nem tudnék mondani, hiszen ezt nyilván a hatóság tudja. Azt tudom, hogy nálunk, közvetlen tagjelzés nem történt. Egy biztos, hogy akik most éppen átmenetileg nem jutottak eddig hozzá, az egy jelentős szám lehet” – mondta Peredi Péter.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Hír TV megkeresésére nem reagált. Válaszolt viszont a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének: nekik telefonon annyit mondtak, bár a rendszer egy hónapig állt, mára elhárították a hibát, a kártyákat elkezdik gyártani.

„Megoldható szerintem, hogy ezt a hiányosságot úgy pótolják, hogy egyébként ne legyen fennakadás a kártyák kiadásában. Mindenkinek, akinek a kártyára akkor szüksége van, meglegyen neki” – mondta Árvay Tivadar, az egyesület szóvivője.

hirdetés

Ha mégsem sikerült a kártyákat kiadniuk, akkor egy-egy sofőr több napra is kieshet a munkából, így nemcsak ő marad munka nélkül, hanem a vállalkozás is fuvaroktól eshet el. Ami egy-egy cégnek több százezer vagy akár millió forintos veszteséget is jelenthet.