Egy meg nem épülő üzemről kell voksolniuk

Mégsem lesz vegyi üzem Algyőn, de az arról szóló népszavazást vasárnap megtartják. Hiába volt érvényes kormányhatározat, a görög befektető az utolsó pillanatban visszalépett. Nem tetszett neki a döntés körüli huzavona. A népszavazás visszavonásáról csak a bíróság dönthetett volna, de erre már nincs idő.

Egy, a 47-es út mellett található területre tervezték azt az üzemet, ahol egyebek mellett tusfürdőkbe való habosítót gyártottak volna. A négymilliárdos befektetést, amely 55 munkahelyet hozott volna létre, a kormány is támogatta, ám egy helyi lakos népszavazást kezdeményezett. A késlekedés miatt a befektető visszalépett, a döntésről kedden tájékoztatta hivatalosan a terület tulajdonosát a Nemzeti Befektetési Ügynökség.

A kormány támogatása mellett az algyői képviselő-testület az építési szabályzatot is módosította a beruházás érdekében. „A legtöbbet, amit most veszítünk, a jó hírnevünk. Algyő itt több mint 20 év alatt fölépített egy olyan renomét, melyet szerettünk volna nemhogy megtartani, de még tovább fokozni. És most, bocsánat, hogy egyszerűen fogalmazok, de rajtunk röhög az egész ország” – mondta Molnár Áron polgármester.

Pedig a görög befektető már korábban jelezte, hogy amennyiben a referendumhoz kiírásához szükséges aláírást összegyűjtik, elállnak a beruházástól. A vasárnapra kiírt referendumot a visszalépésüktől függetlenül megtartják, azt csak a bíróság állíthatná le, de erre már nincs idő.

A terület tulajdonosa szerint elsősorban a települést érte veszteség, mert egy munkahelyteremtő beruházás hiúsult meg.