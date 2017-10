Egy időpont miatt bukhatták a rabok a rádiót

Nemcsak a beküldhető termékek köre szűkül a börtönökben, hanem a civilek mozgástere is. A büntetés-végrehajtás október 1-jei hatállyal több civil szervezettel felmondta együttműködési megállapodását.

Hetente kétszer körülbelül tízféle rádióműsort szerkesztettek a győri elítéltek.

„Kimozdul az ember a zárkából egyrészt, másrészt ugye pozitív visszacsatolást kap arról, hogy ez jól sikerült. Ez azért sokat számít” – mondta egy szerkesztő elítélt, Sohodóczky Attila.

A Győri Büntetés-végrehajtási Intézet reintegrációs munkatársa szerint a Börtönrádió hasznos.

„Hozzájárul a szabadulás utáni beilleszkedés szabaduláshoz való felkészüléshez, és reményeink szerint a visszaesést is csökkenti majd” – véli Csete Mária.

Börtönrádió működött Vácott és egy budapesti intézetben is. A műsor elkészítésében az Adj Hangot Egyesület munkatársai segítettek, a felvételekhez és a vágáshoz szükséges technikát is ők biztosították. Eddig. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága ugyanis felmondta az együttműködési megállapodást a Börtönrádió üzemeltetőjével. A döntést egyelőre nem indokolta a BVOP. Az Egyesület közleményében azt írta: egy hanganyag engedélyezésnek időpontját kifogásolta a Parancsnokság.

„Ez egy világos dolog volt, inkább a súlya az, ami vitatható. Mi nagyon számítunk a BVOP együttműködésére, abban, hogy folytassuk a tárgyalásokat, hogy újjáépítsük azt a jó viszonyt, ami négy éven keresztül igazából a mi együttműködésünket jellemezte” – nyilatkozta az Adj Hangot Egyesület vezetője, Hajdú Judit.

A BVOP a kormánypárti Magyar időket tájékoztatta a kialakult helyzetről. Ebben nem volt szó az Adj Hangot Egyesülettel folytatandó esetleges tárgyalásokról. A civilek műszaki berendezéseit azonban szívesen vinné a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága.

Mint fogalmaztak: „Budapesten és Győrben azonban a technikai eszközök nem az intézmények tulajdonában vannak, így ott akkor lesz adás, ha a berendezéseket a korábbi üzemeltető helyben hagyja.” Azt is hozzátették, hogy Vácott továbbra is sugároz a Börtönrádió.

A büntetés-végrehajtási szervezet négy másik civil szervezettel, például a Magyar Helsinki Bizottsággal is felmondta az együttműködési megállapodást. A szervezet 1999 óta végzett megfigyeléseket annak érdekében, hogy ne szabadulhasson el az önkény a börtönök zárt világában. A BVOP a Helsinki Bizottsággal szemben arra hivatkozott, hogy ezt az ombudsman is meg tudja akadályozni.

„Minden olyan zárt intézetben, ahol veszélye van annak, hogy kínzás vagy embertelen bánásmód valósulhat meg, ott az ombudsman ebben a nemzeti megelőzési mechanizmus keretében vizsgálatot folytathat. Csak az a probléma, hogy hát az ombudsmani hivatalnak is végesek a forrásai. Tudomásunk szerint egy vagy két börtönben folytattak ilyen vizsgálatot. Ha az országos parancsnok azt gondolja, hogy ez kiváltja mondjuk a Helsinki Bizottság vagy bármely más civil jogvédő szervezetnek a tevékenységét, akkor szerintem ebben téved” – mondta el Zádori Zsolt, a Magyar Helsinki Bizottság sajtós munkatársa.

A BVOP a kormánypárti napilapban közölte: a Magyar Helsinki Bizottság a jövőben is elláthatja a fogvatartottak jogi képviseletét, eljárhat egyedi ügyeikben, a fogvatartottak pedig írhatnak levelet a civil szervezetnek. Kifejtették azt is, a felmondott megállapodások egy részénél folyamatban van az együttműködés tartalmának megújítása, illetve hogy a büntetés-végrehajtási szervezet az egyházi szervezetekkel és más partnereivel továbbra is együttműködik.