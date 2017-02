Egy fontos dolgot nem vizsgál meg a legtöbb háziorvos

A legtöbb háziorvos nem végzi el a 2015 óta kötelezően előírt alvászavar-szűrővizsgálatot a jogosítvány megújításakor. Pedig szakértők szerint a kóros aluszékonyság kétszer akkora baleseti kockázat, mint az ittasság. Akinél a kérdőíves szűrés során felmerül a betegség gyanúja, azt alváslaborba küldik, ahol komolyabb betegségekre is fény derülhet.

Már több mint egy éve része az alkalmassági vizsgálatnak a jogosítványok megújításánál az alvás közbeni légzészavar szűrése. Ez egy kétoldalas kérdőívet takar – az már a háziorvostól függ, hogy ha gondot észlel, akkor továbbküldi ügyfelét alvásvizsgálatra.

„Amikor a páciens jelentkezik, hogy lejárt a jogosítványa, akkor egy kérdőív kitöltésével történik, papíralapon, vagy már a háziorvosi szoftver is tartalmazza ezt a kérdőívet, amit kitöltetünk, és értékeljük. Amennyiben felmerül a gyanú, hogy fennáll ez az alvási apnoe betegség beküldjük alváslaboratóriumba” – mondta dr. Bardócz Miklós háziorvos.

Vagyis ide. A 2000-es évek előtt csak Budapesten végeztek alvászavar-vizsgálatot. De most már néhány vidéki kórházban is elérhető. Például itt, Farkasgyepűn, a tüdőgyógyintézetben.

A műszereket helyezi fel alvászavar-vizsgálathoz egy férfira a labor asszisztense. A vizsgálat egyetlen éjszaka, ami alatt monitorokon keresztül figyelik az alanyt, ahogy alszik.

„Illetve látom a vizsgálatot magát, a vizsgálatot online. Két gép van, ami online, az egyik wifis, a másik pedig közvetlenül kapcsolatban van a számítógéppel, és akkor folyamatosan látom az elváltozásokat, látom az EKG-görbét, a légzéskimaradásokat” – mondta a farkasgyepűi tüdőgyógyintézet asszisztense, Novák Judit.

A farkasgyepűi tüdőgyógyintézetben fényt derítenek az alvásfüggő légzészavarok okára, alvási, életmódtanácsok mellett olyan terápiás készüléket is fel tudnak írni, amivel a beteg kiegyensúlyozottan, nyugodtan tud aludni.

„Az éjszakai hypoxia kihat a másnapokra, fáradékonnyá válik, a koncentrációképesség csökken, balesetet okozhat, a munkahelyén nem tud teljesíteni. A vizsgálatot követően mi másnap elvégzünk egy komplex tüdőgyógyászati alapvizsgálatsort, mellkasröntgent, légzésfunkciót, vérgázt és EKG-t, és sokszor tapasztaljuk, hogy a nappali vérgáza is rossz a betegnek” – mutatott rá dr. Könnyid Mária belgyógyász tüdőgyógyász.

Az alvászavar-vizsgálaton más súlyos társbetegségeket is diagnosztizálhatnak. Ez az idős férfi a jogosítványát akarta meghosszabbítani, háziorvosa azért utalta be, mert horkolt. Az alvászavar-vizsgálaton pedig az is kiderült, hogy daganata van.

„Az alvásvizsgálat sikeresnek mondható volt, tehát a jogosítvány feltételeinek megfeleltem, viszont a további vizsgálatok során sajnos csomókat találtak a tüdőmben és környékén” – mondta Rosmann László.

Az alváslaborok több mint egy évtizede működnek, de a szakemberek szerint korábban kevés beteg érkezett az OEP által támogatott vizsgálatra. Amióta a jogosítvány miatt kötelező vizsgálatokat jobban ellenőrzik, azóta jelentősen megnőtt a páciensek száma. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának korábbi felmérése szerint a teljes magyar felnőtt lakosság kettő-négy százaléka, tehát több százezer ember szenved alvási apnoe betegségben.