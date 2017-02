Egy fokkal jobb a bel- és árvízhelyzet

Várhatóan a nap folyamán elhagyja az országot a Tiszán levonuló jégtorlasz.

A száraz idő miatt egyre kevesebb helyen van árvízi készültség, és a belvízzel elárasztott területek nagysága is folyamatosan csökken. A legnagyobb elöntések továbbra is a Körösök és a Közép-Tisza vidékén vannak. Jelenleg az időjárás is kedvez a belvízi védekezés szempontjából, a héten viszont csapadékosra fordul az idő, emiatt ha további javulás nem is, de stagnálás várható a belvízi helyzetben.

hirdetés