Egy állami cég adósa maradt az Orbán rokonságához köthető vállalkozás

A Magyar Nemzeti Kereskedőházat a kormány azért hozta létre, hogy segítsen a magyar vállalkozásoknak termékeik külföldi értékesítésében. Például az almáéban. De a túltermelési válság közbeszólt. „A 2014-es év egy extrém piaci helyzetet hozott. Akkora mértékű, akkora termés volt egész Európában, illetve Magyarországon is, amelyet az azt megelőző 10-15 évben soha nem éltünk meg” – mondta Apáti Ferenc, az Alma Terméktanács alelnöke.

hirdetés

A nemzeti kereskedőház ekkor elkezdte felvásárolni a magyar termelők almáját, kisegítve őket a bajból. Az államnak így sok ezer tonna almája lett, az eladáshoz pedig a Cider Alma Kft.-t hívták segítségül. Nem tudni, a céget hogyan választották ki, de a kft. két tulajdonosának állandó üzlettársa Ökrös Imre. A férfi a miniszterelnök feleségének, Lévai Anikónak a rokona.

– Ökröséknél járt már a miniszterelnök felesége? Tudja, hogy rokonok, nem?

– Hogyne, járt, gyönnek is azok rendesen minden évbe. Mindig, ilyen nagy jeles ünnepekkor jönnek mindig. Miniszterelnök úr is? Hát, ő is biztosan jön, annyira én nem, olyankor, amikor ők jönnek, akkor szinte senki se jön ki az utcára, pedig aranyos, mert kerékpárral is láttam már itt végigmenni a kislányaival, úgyhogy, és illedelmesen köszönt.

– Miniszterelnök úr felesége, őróla beszél most?

– Nem, a miniszterről, mindig úgy ment el itten biciklivel, kislányaival, pedig én akkor őtet még nem is ismertem, oszt mindig beköszön.

– Orbán Viktor, ugye?

– Orbán Viktor, a felsége is, hát az Anikó, az is, hogyne.