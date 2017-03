Egy 20 perces művelet életet menthet

Országossá teszik a vastagbélrákszűrést – jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Balog Zoltán kifejtette: az év végén induló program keretében majdnem kétmillió 50-70 éves férfit és nőt szólítanának meg. Magyarországon évente tízezer új vastagbélrákos esetet regisztrálnak, ebből ötezren nem élik túl a betegséget.

A vastagbélrákos esetek többségét a tünetek alapján diagnosztizálják, pedig a 20 perces szűrővizsgálat életet menthet. Kalotai Gábor három éve tudta meg, hogy daganata van. „Sajnos amikor én ezt megtudtam, akkor három hónap telt el, annyi várakozás volt. Bekerültem a kolonoszkópiás vizsgálatra. Először egy orvossal beszélgettem, majd utána maga a vizsgálat következett, ami nem mondom, hogy egy nagy élmény, de mivel az orvoshoz nem azért megy az ember, hogy élményeket szerezzen, hanem azért, hogy meggyógyuljon, elviselhető” – mesélte a Gyógyulj Velünk Egyesület elnöke.

Magyarországon évente tízezer vastagbélrákos beteget regisztrálnak, közülük minden második meghal. Ezért országossá teszik a szűrést, az év végén induló programban majdnem kétmillió 50 és 70 év közötti férfit, illetve nőt szólítanának meg.

„Az a célunk, hogy az új szűrési programnak a bevezetésével ezt a halálozást tíz százalékkal csökkentsük. Ez évente azt jelenti, hogy ötszáz embernek az életét lehetne megmenteni akkor, hogyha komolyan veszi a lakosság ezt a szűrőprogramot, és sikerül úgy szervezni, ahogy mi terveztük. Erre komoly források állnak rendelkezésre, az EU-s forrásokból 6,57 milliárd forint, EFOP- illetve EKOP-forrásokból. Ez azt jelenti, hogy egy teljes országos, Budapestet is magába foglaló népegészségügyi szűrőprogram indul” – jelentette be Balog Zoltán.

A vizsgálatot kétévente kell megismételni.

„A háziorvos egy mintavételi eszközt ad a betegnek, a páciens pedig a mintát elküldi a megfelelő laborba. Tehát, hogy úgy mondjam, ide igyekeztünk megfelelő automatizmusokat beépíteni, annak érdekében, hogy a beteg könnyen végezhesse a vizsgálatot, könnyen jusson eredményre. Az eredmény a háziorvoshoz kerül, a háziorvos konzultálja a beteggel a továbbiakat, az eredményt, és nyilván, hogy azokat kell nekünk kiemelni, reményeink szerint ez olyan 7 százalék körül lesz, akik tényleges kockázattal rendelkeznek, akiknél székletvér-pozitivitást találnak, és őket kell kolonoszkópiás vizsgálatra küldeni” – magyarázta Szentes Tamás országos tisztifőorvos.

A háziorvosok most még választhatnak, két év múlva azonban minden praxisnak kötelezően el kell végeznie a szűrést.

„2019 végével, amennyiben a szakma is úgy ítéli meg, akkor szeretnénk kötelezővé tenni majd a háziorvosi praxisok számára ezt az ellátási formát. Most egyébként ezt nem ingyen kell hogy csinálják, hanem ezért kapnak finanszírozást is, és majd be kell építenünk egyébként ezt a praxisok finanszírozásába 2019-től, amikor a program majd zárul” – nyilatkozta Ónódi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár.

Magyarországon a vastagbélrák a második leggyakoribb daganatos betegség a tüdőrák után.