Egészségügy: ezer forintból csak 66-ot ad az állam, míg a lakosok 330-at

Bár 2015 óta kötelező 2 hét alatt elvégezni a CT vagy MR vizsgálatot a daganatgyanús betegeknél, a várakozási idő ennél hosszabb. Pedig erre az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vállalt garanciát. Az intézkedést még Zombor Gábor jelentette be. Azóta azonban az OEP megszűnt, és a volt egészségügyi államtitkár sincs már hivatalban.

„Január elején-közepén jöttünk és most kaptunk időpontot. Tehát magyarra lefordítva, körülbelül egy hónap” – mondta a Hír TV-nek egy vizsgálatra várók beteg.

Hiába kötelező a vizsgálatot két hét alatt elvégezni, a civilek szerint nincs elég pénz rá a közkórházakban. A magánklinikákon pedig a képalkotó vizsgálat ára 15- 20 ezer forinttól 250 ezerig terjedhet, ami a betegeknek – akiknek többsége nyugdíjas, vagy nyugdíj közelében van, megfizethetetlen. A lelettel a kézben aztán megint csak telik-múlik az idő.

„Van olyan rákcentrum, ahol bizony 3-4 hét is eltelik üres járással. És itt az üres járás a legizgalmasabb. Tehát amikor felismeri az orvos, hogy mondjuk kell egy sugárterápiát alkalmazni, de sugárterápiás gép mondjuk nincs. Akkor e betegnek el kell menni egy másik centrumba, keresni egy onkológust, vagy átutalja az egyik betegcentrum a másik betegcentrumhoz, és hát addig nagyon izgalmas. Magamból indulok ki. Eltelt 3 hét, nem történt velem semmi” – mesélte Koltay Gábor, a Gyógyulj Velünk Egyesület elnöke.

A magyar helyzet feltűnt egy svéd kutatócsoportnak is. Egy február elején közzétett tanulmányuk szerint az Európai Unióban mindössze öt ország egészségügyi rendszere rosszabb, mint a magyar: például Lengyelország, Albánia van mögöttünk.

Viszont jobb az egészségügy Szerbiában és Szlovákiában is. „Ami szomorú Magyarországgal kapcsolatban, hogy – bár az 1940-es évek óta rendelkezik egészségügyi rendszerrel – nem számítottunk ré, hogy az orvosi, illetve a kezelési eredmények ilyen rosszak legyenek. Ez az egyik ok, amiért Magyarország ilyen alacsony helyet foglal el ebben az összesítésben” – indokolt Arne Björnberg, a Health Consumer Powerhouse Ltd. elnök-vezérigazgatója.

„Én azt mondom, hogy hatszázmilliárd forinttal alsó hangon” – a Hír TV által megkérdezett egészségügyi közgazdász szerint ennyit kellene a magyar egészségügyre fordítani ahhoz, hogy elérjük a visegrádi országok átlagát. Ez hatalmas pénznek tűnik, de azt is látni kell, hogy csak tavaly év végén ennek a másfélszeresét, 907 milliárd forintot osztogatott szét a kormány.

„Egy fejlett ország az egészségügyre olyan 8-9 százalékát költi az európai ország a GDP-jének, Magyarországon ez 6 százalék, és a 6 százalékon belül is 4 százalék az állami költések aránya. Ez rendkívül alacsony! Tehát ezt másra lefordítva: minden ezer forintból, amit egészségügyre elköltünk, mi saját magunk, lakosok költünk 330 forintot zsebből, és csak 66 forintot költ az állam” – fejtett ki Rékassy Balázs.

Rékassy szerint ráadásul a kormánynak nincs is terve arra, hogy milyen egészségügyi ellátórendszer legyen rövid és középtávon.