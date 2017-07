E-jegy: a BKK-vezér szerint „rájuk törték az ajtót”

Működik és működni is fog a BKK online jegy- és bérletértékesítési rendszere, amelyet biztonságosnak ítélt a társaság vezérigazgatója.

Dabóczi Kálmán szerint „rájuk törték az ajtót” azok, akik a médián keresztül az új értékesítési csatorna kijátszhatóságára hívták fel a figyelmet. Bizonyos adatvédelmi kifogásokat ugyanakkor megfontoltak, és ezeket az elmúlt hétvégén ki is javították a fejlesztő T-Systems Magyarország Zrt. szakemberei. A vezérigazgató elmondta: hajnalig dolgoztak az egyébként biztonságos rendszeren. E-jegyeket múlt hét csütörtök óta lehet venni a BKK járataira. Az indulás óta hatszáz támadást regisztráltak a rendszer ellen, ám egyszer sem sikerült ellehetetleníteni a működését. Egy hekker támadása miatt viszont feljelentést tettek.

hirdetés

hirdetés

„A magyar nyelv logikája szerint, hogyha valamit biztonságosabbá teszünk, akkor az azt jelenti, hogy már akkor is biztonságos volt. Az, hogy ezt a biztonsági szintet hol húzza meg az ember egy informatikai vagy értékesítési rendszerrel szemben, az egy józan kockázatelemzés, beruházás-, költség-, haszonelemzésnek a logikája, mely egy piacon általánosan bevett gyakorlat. Ha azt látjuk, hogy egyébként hány olyan webshop működik ma Magyarországon, amely ennél kevésbé biztonságos háttérrel rendelkezik, akkor tucatjával fogunk találni. Mi is futottunk egy gyors kört, körülnéztünk. Ehhez képest én azt tudom mondani, a mostani állapot, a biztonságosabbá tétel, a webshopokkal szemben támasztott általánosan elfogadott követelményszint mértékét most már ez meghaladja” – fogalmazott a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója.