Durva munkabeszüntetésre készülnek, még nincs egyezség

Nincs még megegyezés a húsvét utánra tervezett BKV-sztrájk elégséges szolgáltatásáról.

Az érdekképviseletek durva munkabeszüntetésre készülnek, az április 18-án kezdődő háromnapos, majd a 24-én kezdődő ötnapos munkabeszüntetés első napján csak jelképes járatkihagyás lenne, a többi napokon azonban este hat után minden tömegközlekedési eszköz leállna. A BKV és a BKK azonban ezt az ajánlatot még nem fogadta el, így napokon belül újabb egyeztetés várható. A szakszervezetek 30 százalékos béremelést követelnek három évre elosztva.

hirdetés

„Azt, hogy az elégséges szolgáltatás mértékéről születik-e megállapodás, nem tudni, hiszen nem született egyezség. A szakszervezetek tettek ugyan javaslatot arra vonatkozóan, hogy például az első nap akár az összes járat közlekedne, és csak a második naptól lenne érzékelhető a sztrájk, akkor is este hat után, illetve reggel hat óra előtt. De nyilván a szakszervezetek között is egyeztetni kell, mert úgy gondolom, hogy olyan sztrájk szervezését kellene megvalósítani, amelynek komoly hatásfoka is van” – mondta Nemes Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke.

hirdetés