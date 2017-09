Dúró: A választásokat is befolyásolhatja a rossz oktatási rendszer

Akár a választásokat is befolyásolhatja a kormány rossz oktatási rendszere a Jobbik szerint.

Az országgyűlés kulturális bizottságának jobbikos elnöke a Hír TV Reggeli járat című műsorában azt mondta, komoly jelzés a szakma részéről, hogy tegnap például 7 pedagógus szakszervezet jelentette be, hogy nem vesznek részt a köznevelés-stratégiai kerekasztal munkájában, ennek pedig politikai következményei is lehetnek. Dúró Dóra hozzátette, a kormánynak adnia kellene a szakma véleményére, ráadásul az oktatás területén ciklusokon átívelő stratégiát kellene megfogalmazni.

„Az oktatás úgy gondolom, hogy stratégiai ágazat, és nem csak a pedagógusoknak, hanem a szülőknek is, és most azt látjuk, hogy a pedagógusok is elégedetlenek és a szülők is úgy érzik, például, hogy túlterheltek a gyerekek. a nemzeti alaptanterv olyan tananyag mennyiséget zúdít a tanárokra, gyerekekre, ami megtanulhatatlan, ezáltal nem tudják úgy végezni a pedagógusok a munkájukat, ahogyan szeretnék, ahogy arra szükség lenne és a gyerekek is fáradtak,fásultak, ennek nagyon sok negatív következménye lesz, ami visszahat a családokra, vagy az iskolai magatartásokra akár, tehát igen, az oktatás egy olyan kérdés, amin akár egy választás is múlhat” – mondta Duró Dóra.