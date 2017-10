Drog, fiatal lányok – az apa és a fia is érintett

Gyermekprostitúcióval és kábítószer-birtoklással is gyanúsítják azt a négy gyöngyösi férfit, akiket szerda reggel vettek őrizetbe a Heves megyei rendőrök. A gyanú szerint a banda internetes oldalon szervezett alkalmi kuncsaftokat két fiatal lánynak, akiktől aztán elvették a bevételt. Az ügyben egy apa és fia is érintett, őket előzetesbe helyezte az Egri Járásbíróság.

Hátrabilincselt kézzel fekszik a földön a két gyöngyösi férfi, szerda reggel fogták el őket a Heves megyei rendőrök. Egy apát és fiát, valamint két társukat gyanúsítják azzal, hogy több hónapon keresztül bírtak rá prostitúcióra egy felnőtt és egy fiatalkorú lányt.

„A gyanú szerint egy internetes oldalon szervezték saját lakásukra az alkalmi partnereket, aztán az abból befolyt összegeket sajátjukként élték fel. A két férfit előállították a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályára, ahol ellenük kerítés, kitartottság, illetve gyermekkorú prostitúció kihasználása bűncselekmények gyanúja miatt indult büntetőeljárás” – mondta Soltész Bálint, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Az eljárás során egy harmadik ember is a nyomozók látókörébe került, aki segíthetett a hirdetések megszerkesztésében. A banda nemcsak lányok futtatásával, hanem kábítószer-kereskedelemmel is foglalkozhatott. A nyomozók ugyanis egy közeli ingatlanban vadkendert és annak termesztéséhez szükséges eszközöket, valamint más pszichoaktív szereket is találtak.

„Az Egri Járásbíróság nyomozási bírája a mai napon mind a két gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezte a szökés-elrejtőzés veszélyére, a tanúk befolyásolására és a bűnismétlés veszélyére tekintettel” – mondta az Egri Törvényszék bírója, Snellenperger Judit.

A döntést az ügyész tudomásul vette, a gyanúsítottak és védőik azonban szabadlábra helyezésért vagy enyhébb kényszerintézkedésért fellebbeztek.