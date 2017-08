Drágul és később készül el a Videoton stadionja

A fehérvári közgyűlés eldöntötte: a stadion főlelátóját teljesen újjá kell építeni. A DK szerint nem bizonyították, hogy ez szükséges.

Fél évvel csúszik az átadás, és több mint egymilliárd forinttal drágul a sóstói aréna építése, miután a fehérvári közgyűlés úgy döntött: a stadion főlelátóját teljesen újjá kell építeni. Cser-Palkovics András polgármester ezt azzal indokolta, hogy az épület gyakorlatilag használhatatlan statikai állapotban van, a szakértők pedig kizárták a tartószerkezet felújítását. Földi Judit, a DK önkormányzati képviselője ugyanakkor azt mondja: a képviselő-testületnek semmilyen építési naplót vagy műszaki indoklást nem mutattak a beruházás szükségességéről.

„Semmilyen szakértői vélemény nem áll rendelkezésünkre, tehát hogy nem látunk semmit a statikustól, hogy most konkrétan mi indokolja, semmilyen számításokat nem látunk. És ugye meg kellett volna keresni a Kész Kft.-t, aki ezt anno építette 12 évvel ezelőtt. És ha már így vádaskodunk, akkor megkérdezni őt, építési naplót kikérni, tehát műszaki tartalmat megnézni, tehát nyilván amikor ezt átadták, akkor az építési naplóban minden le van vezetve, pontosan hogy milyen készre gyártott betonelemeket építettek ide be. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy olyan betonelemeket hoztak ide, amiben nem volt vas” – számolt be Földi Judit.