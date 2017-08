DK: Tarlós hét éve nem lép előre

A párt továbbra is a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának menesztését követeli.

Átadták az első beléptetőkapukat a Deák Ferenc téri metróállomáson. Egyelőre tesztidőszakról van szó, ezért az utasok mindkét irányból csak nyitott állapotban használhatják a kapukat. A BKK jelezte: fokozatosan kívánják bevezetni őket, hogy az utasok hozzászokhassanak a használatukhoz.

A közlekedési társaság szerint az összes kapu üzembe helyezésére ugyanakkor csak azt követően kerülhet sor, hogy az elektronikus jegyrendszer teljes infrastruktúrája a cég rendelkezésére áll. A DK továbbra is a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának menesztését követeli. Gy. Németh Erzsébet reggeli műsorunkban ezt azzal indokolta, hogy az e-jegyrendszer mellett a beléptetőkapukat sem sikerült évek óta bevezetni.

„Hét éve Tarlós István nem képes ebben az ügyben előrelépni, és azt is fontos tudni, hogy folyamatosan emelkedik ennek a bevezetési költsége. Most ha jól emlékszem, ilyen 15 milliárd forint környékén tart. És hát ebben az ügyben is kudarcot vallott a jelenlegi BKK vezetése, hiszen hét év alatt egy centimétert nem sikerült ebben az ügyben előrelépni” – mondta a politikus.

