DK: Gyurcsány nélkül nincs egyezség

Ha nem szerepelhet Gyurcsány Ferenc a közös listán, akkor nem lesz összefogás a Demokratikus Koalíció és az MSZP között - így döntött a DK tagsága. Molnár Csaba alelnök szerint nincs rá precedens, hogy egy párt elnöke ne lett volna rajta a választási listán. Molnár azt is kifejtette, hogy ha közös lista nem is lesz, de a 106 egyéni körzetben induló baloldali demokratikus jelöltekről mindenképp meg kell állapodni, mert csak így győzhető le a Fidesz.

„A DK nem köt közös választási listáról szóló megállapodást akkor, ha azon nem szerepelhet a DK elnöke, így döntöttek a párt tagjai elsöprő többséggel. Ezért arra kérjük tisztelettel szocialista barátainkat, hogy holnap a választmányi ülésen ne tegyenek olyan javaslatot amely ezzel ellentétes lenne. Ha a szocialisták miniszterelnök-jelöltje holnap mégis olyan javaslatot tesz, hogy mondjuk a dk elnöke ne szerepeljen a közös listán, csak egyéniben induljon, akkor azt nem tudjuk másképp értelmezni, mint hogy az MSZP úgy döntött, hogy nem kíván közös listán indulni a DK-val” – jelentette ki a politikus.

Folytatódik az üzengetés

Közben az LMP-nek és a DK-nak is üzent Gőgös Zoltán a baloldali összefogásról. A szocialisták elnökhelyettese a Reggeli járat című műsorunkban azt mondta, a két baloldali kis párt célja nem az Orbán-kormány leváltása, hanem csak a parlamentbe jutás.

„Azzal nem lehet választást nyerni, hogy minket akarnak tönkretenni. Hát a Fidesz ellen kellene küzdeni nem az MSZP ellen. Ha komolyan gondolja valaki, hogy választást akar nyerni, és ezt egyébként nem én mondom, hanem olvassák el Ács Sándorné Facebook-bejegyzését, amit üzent Sallai Róbertnek, hogy ki kellene állnia most már az LMP-nek is és megmondani, hogy nekik egy céljuk van a parlamentbe jutás, mert viszonylag ott olcsó fűtés van, olcsó kaja meg normális fizetés, de nem akarják Orbán Viktort leváltani, mert ugyanis ezzel a módszerrel nem is fogják” – mondta az MSZP-s politikus.