Disznótetemek, csontsovány tehenek: eljárás folyik a gazda ellen

Disznótetemet és csontsovány teheneket találtak az állatvédők egy zirci tanyán. A gazda ellen állatkínzás miatt már egy éve folyik a büntetőeljárás, állatai jelenleg is zár alatt vannak.

Áldatlan állapotok uralkodnak egy zirci tanyán. A területen sem épületek, sem víz nincs. A 70 éves férfi ridegtartásban nevel itt több tucat állatot, marhákat és disznókat. Az állatvédők azután mentek ki körülnézni, hogy bejelentést kaptak arról, hogy a férfi lelövette egyik kutyáját.

A gazda – aki korábban egy jól menő biogazdaságot vezetett – nem is tagadta, hogy elfogadhatatlanok a körülmények a tanyán. Azt mondta, azért kellett ideköltöznie évekkel ezelőtt, mert azt a területet, ahol az istállói állnak, átminősítették lakóövezetté és megtiltották az állattartást.

„Öt falut láttam el tejjel, volt infrastruktúra, tudtam higiénikusan termelni, de itt sajnos nem lehet. Apró malaccal láttam el a környéket és még hívó alapanyaggal, meg bikával, meg tejjel” – mondta Máhl Ferenc.

A férfi ellen egy éve büntetőeljárás indult és az állatait is lefoglalták, miután a tanyán csonttá soványodott teheneket és három tetemet is találtak. Az állatvédők azonban most újra hasonló állapotokkal szembesültek.

„A tanyán találtunk egy több hetesnek tűnő disznótetemet, amit már valószínűleg a kutyák éhségükben kikezdtek, akkor több, nagyon rossz állapotban lévő tehén is van, a disznók közül, amelyeket így sikerült látnunk, nincsenek rossz fizikai kondícióban, viszont az élelmezésüket nem tudom pontosan, hogyan oldja meg az úr, mert takarmányt a bálákon kívül nem tudott felmutatni” – mondta Kráml Georgina állatvédő.

A kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági főosztálya megkeresésünkre azt írta, az állattartóval kapcsolatos problémák 2016 áprilisa óta ismertek előttük, már bírósági eljárás is volt, ahol döntöttek az állatok értékesítéséről. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság pedig azt közölte, hogy a férfi ellen jelenleg is folyik vizsgálat, ugyanis a zár alatt lévő állomány ismeretlen okokból megfogyatkozott.