Direkt36: Offshore céggel üzletel Tiborcz

Az oknyomozó portál azt írja: a miniszterelnök veje egy, a Brit Virgin-szigeteken tavasszal bejegyzett cégnek adta tovább a nyáron mintegy egymilliárd forintért vásárolt ingatlanvállalkozását.

Azt nem tudni, hogy most mennyiért cserélt gazdát a WHB Ingatlan, és hogy kinek az érdekeltségébe került. A vállalkozás a WHB-cégcsoport tagja, amely az elmúlt években sorra nyerte az állami közbeszerzéseket. Az oldal arra emlékeztet: az offshore cégek alkalmasak a titkos üzletelésre, tulajdonosuk pedig a magyarországinál jóval kevesebb adót fizethet a tevékenységek után. Orbán Viktor korábban keményen támadta az ilyen cégek használóit, a 2010-es kampányban azt ígérte, hogy vége lesz az offshore-lovagok világának.

Az Együtt felszólítja Tiborcz Istvánt, hogy hozza nyilvánosságra, pontosan kik állnak a Virgin-sziketeken bejegyzett vállalkozás mögött. Az ellenzéki párt társelnöke a Hír TV-nek azt mondta, a Fidesznek úgy kellene küzdenie az ilyen offshore üzletek ellen, ahogy azt korábban ellenzékben tették.

„Felháborító, hogy 2017 is azzal indul, hogy Orbán Viktor családjának üzleti ügyeiről kell értesülnie a magyar nyilvánosságnak. Az Együtt felszólítja Tiborcz Istvánt, hogy hozza nyilvánosságra, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy kiderüljön, hogy valójában kik a tulajdonosai a Virgin-szigeteken bejegyzett offshore cégnek. A Fideszt felszólítjuk, hogy ők, akik korábban mindent megtettek az offshore cégek ellen ellenzékben, most kormányon is tegyenek meg Orbán Viktor családjának offshore üzletei ellen” – nyilatkozta Szigetvári Viktor, az Együtt elnöke.