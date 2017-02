Direkt36: Másfél milliárdot tett láthatatlanná a fideszes Farkas

A Farkas Sándor parlamenti képviselő résztulajdonában lévő cég összesen több mint 2,5 milliárd forint agrártámogatást szerzett 2012 óta, de ebből vagyonnyilatkozataiban csak 925,5 millió szerepel.

A politikus, aki a csongrádi Fideszt vezeti, kormánybiztos és a Magyar Állattenyésztők Szövetségének az elnöke is, azzal magyarázta a kevesebb összeget, hogy egy adott évre megítélt támogatásból mindig csak annyit vallott be, amennyit már megkapott, írja a 444.hu. A felvetésére, hogy így viszont a támogatás egy része sehol sem jelenik meg, csak annyit mondott: „Ha most beírok 300 millióval többet, mi van akkor? Semmi”.

