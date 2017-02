Demonstrálók: Lehetetlen helyzetbe hozták a devizahiteleseket

Devizakárosultak tüntettek a Szegedi Járásbíróság előtt hétfőn reggel. A demonstrálók szerint a kormány nem megmentette a korábban frank- és euróalapú kölcsönöket felvevő adósokat, hanem lehetetlen helyzetbe hozta őket. Azt állítják, a bíróságok jogellenesen hoznak az érdekeik ellen szóló ítéleteket. Egyik vezetőjük egy közösségi portálon bírálta egy bajai bíró ítélkezési gyakorlatát, aki rágalmazás miatt feljelentést tett.

A Szegedi Járásbíróság előtt demonstráló devizahitel-károsultak úgy érzik, cserben hagyták őket. „A kormány devizamegmentő csomagja nem ért semmit, az emberek ugyanannyit fizetnek, és a kormány tervei szerint idén ötvenezer embert akarnak az utcára tenni, tizenötezer végrehajtást akarnak véghez vinni” – mondta az egyik demonstráló.

A tüntetők elégedetlenek a bíróságok munkájával, szerintük a bírók nem esküjükhöz híven, nem az igazságot keresve, nem függetlenül hozzák ítéleteiket. „Semmit nem tehetnek, nekik ki van adva, hogy a devizásokat el kell taposni, a házakat el kell venni, szó szerint. Van nagyon jó bíró ismerősöm fölsőbb szinten is, sőt a Kúriánál is, és elmondták, hogy bizony ez van, ez politikai dolog. Ugye elfogyott a pénz, most már az emberek háza kell, Orbán Viktor és társa ezt kéri” – így a Dél-alföldi Otthonvédők elnöke.

Müller Tihamért hétfőn a Szegedi Járásbíróságra vádlottként idézték meg, mert egy bajai bíró feljelentette rágalmazás miatt. Müller közösségi portálon írt bejegyzésekben sértette meg a vádirat szerint a nő jó hírnevét, amikor azt írta róla, hogy alaptalan ítéleteket hoz. „Folytatólagosan elkövette velem szemben a rágalmazást, a nevemet kiírva, mindenféle rémséges jelzővel illetett, hogy parancsra dolgozom, befolyásolva vagyok, le vagyok fizetve, a kollégáim is megmondták, hogy parancsra dolgozom, én vagyok a devizahitelesek tönkretevője” – mondta Wattai Noémi bíró.

A hétfői tárgyalást a bíró elnapolta, hogy Müller Tihamért igazságügyi elmeorvosi szakértői vizsgálhassa. A demonstrálók a tárgyalás után kiáltványt adtak át a Szegedi Törvényszék munkatársának, amelyben tisztességes eljárást és a jogszabályok betartását kérik a devizahiteles perekben.