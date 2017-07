Demonstrálnak a Tesco-dolgozók

Demonstrációba kezdtek a bérük miatt elégedetlen Tesco-dolgozók a lánc egyik fővárosi egységénél. Azt mondják, jóval kisebb emelést kaptak, mint kollégáik más áruházaknál. Így sem megtartani, sem pótolni nem lehet a munkaerőt.

„Ez a béremelés, amit most a Tesco ajánlott, ez egyszerűen elfogadhatatlan. Nem csak azért, mert megalázó 4000 forinttal kiszúrni az emberek szemét, miközben minden más cég és minden más szakma is legalább mindenkinek annyit adott, amivel a minimálbére emelkedett. Ez 32 ezer forint. Itt erről szó sincs, ebbe a 2 százalékba nem fér bele a 32 ezer. De a szakmunkásoknak is a tavalyi évben megajánlotta, hogy lesz előnye a Tescónak, legalább 15 ezer forint, most ebből is visszavett, és megtart 4 ezer forintot, ami szintén elfogadhatatlan azért, mert nagyon nagy a létszámhiány. Ilyen béremeléssel nem lehet pótolni, nem lehet megtartani a szakembereket” – mondta a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke, Sáling József.

hirdetés