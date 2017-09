Demeter Márta az LMP frakciójának tagja lett

Demeter Márta belépett az LMP frakciójába – tudta meg a képviselőnőtől az Index.

Az eddig független képviselő az év elején lépett ki a szocialista frakcióból és a pártból is, mert – szerinte – párttársai egyéni vagy üzleti érdekek miatt bármikor együttműködnének a Fidesszel. Demeter Márta az elmúlt időszakban többször is felszólalt a kis párt rendezvényein, a pártba egyelőre még nem lép be, és azt sem tudni, hogy szerepel-e az LMP 2018-as választási listáján.

hirdetés

A képviselőnő a portálnak azt mondta, azért választotta az LMP-t, mert frakciójuk olyan kormányzati lépésekkel és lopásokkal szemben lép fel, amelyek a magyar társadalom jelentős részének ellenszenvét váltják ki.