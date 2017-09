Demeter: Kósa kinevezése egyszerű kampányfogás

Az LMP-s képviselő szerint nem tudni, mi lesz Kósa Lajos pontos feladata.

A frakcióvezető a meghallgatás után kitért az önkormányzatok munkájának segítésére, hiszen nehéz feladat a magyarországi önkormányzatok koordinálása, irányítása, ezzel egyben függetlenségük biztosítása. „Az ágazati törvények, oktatás, egészségügy, az infrastruktúrafejlesztésre vonatkozó szabályzás tesz erre kísérletet, de az önkormányzati törvényben ez sosem jelent meg” – mondta el Kósa Lajos a meghallgatás utáni sajtótájékoztatón.

„Itt a fejlesztés kapcsán néhány olyan kérdés van, amit tényleg stratégiai szempontból kellene boncolgatni, de most itt a napi politikai küzdelem erről elvitte a fókuszt, úgyhogy erről egyáltalán nem beszéltünk, de majd ha egyszer a bizottságnak kedve van, mégis a Magyar Gazdasági Ügyekért Felelős Bizottság az eziránt is érdeklődhet, akkor azt hiszem, hogy erre is sort kell keríteni” – tette hozzá a leköszönő frakcióvezető.

Demeter Márta szerint nem kaptak választ az érdemi kérdésekre, hogy mi lesz Kósa Lajos konkrét feladata, kampányfogásnak nevezte a kinevezést. Az LMP parlamenti képviselője a Modern városok programot is kritizálta, ami szerinte nem több, mint egy bármilyen beruházásra felragasztható címke, amivel nem értékfejlesztés történik.

„Nem az innovációba fektet a magyar kormány, nem a 21. századhoz történő felzárkózásba fektet. Nem az emberbe, nem az oktatásba, nem az egészségügybe, nem a hátrányos települések, nehezen működő városokban élők mindennapjainak megkönnyítésére, a mobilitásuk segítésére és felzárkóztatásra. Nem érdemi fejlesztésekről beszélünk” – nyilatkozta a politikus.

Kósa Lajos október 2-án mond le tisztségéről, azonban továbbra is marad a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke, valamint a Megyei Jogú Városok Szövetségének tiszteletbeli elnöke.