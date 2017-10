Demeter: Egy Rogánhoz köthető cég szakította a legnagyobbat

Kiperelte a Magyar Nemzet a parlament gazdasági bizottságától az eddig eltitkolt adatokat a letelepedési kötvényeket forgalmazó cégekről. Így hamarosan kiderülhet, mi alapján engedélyezte a testület a magáncégek kötvényforgalmazását.

Összesen nyolc ilyen, adóparadicsomokban bejegyzett cégről van szó. Demeter Márta, a költségvetési bizottság LMP-s alelnöke a Hír Televízió Reggeli járat című műsorában elmondta: az a cég, amely a legtöbbet forgalmazta, és 140 milliárd forintot zsebelt be az üzletből úgy, hogy egy fillér adót nem fizetett, épp Rogán Antalhoz köthető.

„Én azt várom ettől, hogy bebizonyosodik az, hogy tényleg előre megbeszélt, tudatos, tervezett módon, bizonyos köröket kedvezményezve lényegében, minimális lepapírozással hozták létre azt a konstrukciót, amivel most már 20 ezer embert engedtek be Magyarországra. És az a kormány, amely Európát gyanúsítja, meg Sors Györgyöt, hogy szervezi a bevándorlást, egyébként eddig egyetlen szereplő az, amely tudatosan megszervezte és meg is valósította, az a magyar kormány (a letelepedési kötvényekkel)” – fogalmazott Demeter Márta.



Tekintse meg a teljes beszélgetést:

A költségvetési bizottság egyébként csütörtökön sem tudott foglalkozni a kérdéssel, mert a kormánypárti képviselők törvényi kötelezettségüket megszegve most sem mentek el az ülésre.