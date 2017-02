Kora délután érkezik Putyin Budapestre

Az orosz elnök várhatóan a paksi bővítésről is tárgyal Orbán Viktorral. A látogatása miatt fél Budapestet lezárják. Az Együtt a terrorelhárítás tiltása ellenére is füttykoncertet tartana.

Szinte teljesen lezárják Budapest belvárosát Vlagyimir Putyin orosz elnök mai látogatása miatt. Nem lehet behajtani és parkolni egyebek közt az id. Antall József rakparttól a Garibaldi utca vonalában a Kossuth Lajos téren, az Akadémia utcától a Nádor utcáig a Garibaldi utcában, az Arany János utcában és a Nádor utcában, tilos a behajtás és a parkolás a Báthory utcától a Markó utcáig a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Markó utcában is.

Fütyülni fognak

A terrorelhárítás tiltása ellenére is füttykoncertet tartana az Együtt Putyin látogatása ellen. Szigetvári Viktor, a párt elnöke a Reggeli járatban azt mondta: hiába zárják le a fél belvárost, ők az eredeti, Kossuth téri helyszínhez minél közelebb mondanak véleményt az orosz elnök politikájáról.

„Abban egészen biztos vagyok, hogy valahol a belvárosban, a Nyugati tér és a Markó utca, illetve a Kossuth tér környékén amennyire közel tudunk jutni, ott fogunk este hat órakor fütyülni. És emögött tényleg az van, hogy nekünk fel kell szólalnunk Magyarország keletre sodródása, az orosz gazdasági érdeknek, és döntően Putyin érdekkörének való kiszolgáltatottságunk ellen akkor, amikor Vlagyimir Putyin a fejlett Nyugat ellen háborút folytat, háborút folytat Amerika ellen, háborút folytat európai államok ellen – nyílt vagy titkos eszközökkel” – mondta a politikus.

Tekintse meg a teljes beszélgetést:

Közös nemzeti légitársaság létrehozásáról is tárgyalhat Vlagyimir Putyin Orbán Viktorral a Hír Televízió reggeli műsorának nyilatkozó orosz szakértő szerint. Ilyash György beszélt arról is, hogy a gyógyszeriparban is együttműködhet a két ország, azt ugyanakkor egyelőre nehéz megmondani, hogy a mai találkozó után milyen beruházásokat jelentenek majd be.

„Úgy gondolom, hogy itt több ágazatban is elindultak valamilyen új projektek felé, én az elmondottak mellett kiemelném talán a gyógyszeripar, illetve a légi közlekedést, és itt nemcsak a Malév adósságára gondolok, hanem esetleg egy új nemzeti légitársaság létrehozásával összefüggő tervek is szóba kerülhetnek” – emelte ki Ilyash György.

Tekintse meg a teljes beszélgetést:

A Világgazdaság arról ír, hogy az Oroszország és Magyarország közötti együttműködés a járműipar és energetika területén is fejlődhet.

192 millió a magyar-orosz űrkutatási programra

Vlagyimir Putyin még meg sem érkezett, a magyar kormány már két jól időzített költésről is rendelkezett: a szerdai Magyar Közlönyből kiderül, hogy 2,4 milliárd forintot fordítanak az orosz ortodox egyház magyar egyházmegyéjének beruházásaira: felújítják egyebek között a budapesti Nagyboldogasszony ortodox székesegyházat, a tokaji Szent Miklós és a miskolci Szentháromság ortodox templomot, valamint építenek is egy újat, Hévízen. Ezenkívül 192 millió forint megy a magyar-orosz űrkutatási programnak is. Ezt a pénzt is a magyar EU-s befizetésekből csoportosítják át.

Fél Budapestet lezárják

