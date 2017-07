Csökkent a Fidesz népszerűsége

Az MSZP, a DK és az LMP is gyengült egy-egy százalékkal múlt hónaphoz képest.

Két százalékkal esett a Fidesz népszerűsége a teljes népességen belül júliusban. A Závecz Research kutatása alapján a kormánypártra a választásra jogosultak 24 százaléka szavazna, ha most lennének a választások. Az MSZP, a DK és az LMP is gyengült egy-egy százalékkal múlt hónaphoz képest. A parlamenti pártok közül egyedül a Jobbik tudta tartani a népszerűségét, ők továbbra is százalékon állnak. A többi ellenzéki pártot egy százalék körül mérték.

hirdetés