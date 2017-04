Csökken a számuk, de egyre elkötelezettebbek

Bár csökken, de egyre aktívabb a magyarországi hívők köre – mondja a váci egyházmegye püspöke. Nagypénteken Jézus kereszthalálára emlékeznek a katolikusok, ilyenkor a legszigorúbbak a böjt szabályai. A néprajzkutató szerint bár a húsvét alapvetően egyházi ünnep, mára nem kizárólag a hit, hanem a család is a középpontjában áll.

Nagycsütörtöktől a római katolikus szentmisék után némák maradnak a harangok. Nagypénteken tartják legszigorúbban a böjtöt a hívők.

„Nálunk, katolikusoknál a gyásznap kap hangsúlyt, Jézus halálára gondolunk, és ezt hagyományosan a szigorú böjttel próbáljuk összekapcsolni” – mondta Beer Miklós a Hír TV stúdiójában. A Váci egyházmegye püspöke megjegyezte, a hívők száma ugyan csökken hazánkban, a megmaradtak egyre elkötelezettebbek.

A pápa vasárnapi Urbi et Orbi áldását és köszöntőjét akár egymilliárd ember is követheti világszerte.

„Még nem tudom, hogy a pápa mit fog hangsúlyozni. Azt tudom, hogy az én megnyilatkozásaimban az együttérzés kap majd nagyobb hangsúlyt. Jézusra így tekintek, hogy ő osztozik a mi emberi sorsunkban, az ártatlan áldozat sorsában” – magyarázta Beer Miklós.

A barka és a barkafa fontos jelképévé vált az ünnepnek, az ágakat virágvasárnapon szentelik fel. A nyúl mint húsvéti szimbólum egyes kutatások szerint osztrák forrásból érkezett hozzánk, de van más, magyar értelmezés is. „Olvastam olyan magyarázatot is, és ez nekem sokkal jobban tetszik, hogy a feudális időszakban a földbirtokosnak húsvétkor be kellett szolgáltatniuk sült nyulat és tojásokat” – mesélte a Hír TV-nek Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató.

Szerinte a vízmágia az egyik legfontosabb motívum a húsvéti népszokások között. Nagypénteken az állatokat fürdették rituálisan, és sor került az emberekre is, ennek is megvolt a hagyománya. „Húsvétvasárnap szótlan vizet vittek, ami azt jelenti, hogy a kútig, a forrásig, ahonnan hozták a vizet, sem jövet, sem menet nem volt szabad megszólalni, mert ezzel a víznek a hatékonyságát fokozták. És ebből a vízből az egész család megmosdott, mégpedig úgy, hogy piros tojást tettek a vízbe abban a reményben, hogy mind egészségesek lesznek” – mondta a néprajzkutató.

A hagyományok szerint a szombati feltámadási mise után ér véget a böjti időszak, amit sonkával, tojással és sós húsvéti kaláccsal ünnepelnek.