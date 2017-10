Cserdi tárt karokkal várja az Őcsényről kitiltott menedékkérőket

Szállást ajánlott az Őcsényről kitiltott, de Magyarországon jogszerűen tartózkodó menedékkérőknek Cserdi polgármestere.

Bogdán László ezt a Hír TV Szabadfogás című műsorában jelentette be. A baranyai község első embere azt is közölte, hogy az oltalmazott menekültek mellett az őcsényi menekültbotrányba belebukott polgármestert, Fülöp Jánost is befogadná.

„Én megértem a polgit. Én a polgit is befogadom, és itt szeretném fölajánlani azt a lehetőséget, hogy Cserdibe szívesen látjuk ezeket az embereket. Megtisztelő lenne számunkra, hogyha ezeket az embereket nem terroristának és nem mindenféle jelzővel illetnénk. Ezek egyszerű emberek, akik bajban vannak. Miniszterelnök úr, most majd ne dobjanak a fekete autóba, de én szeretném, hogyha ezeket az embereket egy picit jobban figyelnénk és óvnánk” – fogalmazott a független polgármester.

A Szabadfogás teljes adását szerda este láthatják a 9 órai hírek után.