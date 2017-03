Csepreghy: Hiba Mészáros Lőrinc sikerét Orbánhoz kapcsolni

Mind a 10 millió magyar állampolgárt Orbán Viktorhoz lehet kötni, nem csak Mészáros Lőrincet és Tiborcz Istvánt.

Így magyarázta Csepreghy Nándor a 444-nek adott interjúban azt, hogy szerinte hiba összekötni a sikeres közbeszerzéseket a kormányfővel ápolt kapcsolatokkal. A kötvényüzletet és a Fidesz vezette önkormányzatok lakáseladásait is védelmébe vette, szerinte a belvárosi ingatlanügyben nem a politikusok, hanem a szabályozás tehet arról, hogy piaci ár alatt szórják ki az értékes ingatlanokat. A kancelláriaminiszter helyettese arról is beszélt, hogy nem tartja sikeresnek a kormányközeli sajtó állami hirdetésekkel történő kitömését. Ezt jelezte Rogán Antalnak is, Csepreghy szerint azonban a propagandaminiszter nem így látja.

hirdetés