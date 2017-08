„Csendet akarunk” – tüntetés Erzsébetvárosban

Vonulásos tüntetést tart az Élhető Erzsébetváros nevű civil csoport. A demonstrálók a lakók számára is élhető bulinegyedért mentek ismét utcára.

A demonstrálók egy javaslatcsomagot, petíciót szeretnének átadni az erzsébetvárosi önkormányzat illetékeseinek – számolt be munkatársunk a helyszínről. A petíció tartalmazza többek között azt is, hogy az eddigi bejelentési kötelezettséget engedélyezési kötelezettséghez kötnék az új helyek nyitása esetében. Sokkal jobb köztisztaságot – napi takarítást – és közbiztonságot – megerősített járőrszolgálatot – szeretnének a kerületben. Azt is szeretnék, elérni, hogy a bulinegyedben is zárjanak be a szórakozó- illetve vendéglátóhelyek éjfélkor, ahogyan az a kerület más részein is gyakorlat.

Mint ismert, egy nappal korábban az erzsébetvárosi bulinegyed vendéglátósai tiltakoztak – az este 10 órás zárás ellen. Részletek >>>