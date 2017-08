Csányi alapítványán is kifoghat a civiltörvény

Az OTP-vezér alapítványát is külföldről támogatják, a Csányi Alapítvány a Gyermekekért is felkerült a Civil Információs Portálra.

Itt azokat a szervezeteket listázzák az úgynevezett civiltörvény alapján, amelyek évente hétmillió forintnál nagyobb támogatást kapnak külföldről.

A regisztráltak között több ismert jótékonysági szervezet is van, így a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Máltai és a Baptista Szeretetszolgálat, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet vagy a Transparency International. A törvény elfogadása után többen is bojkottot hirdettek az adatok kiadása ellen, többek között a TASZ, a Magyar Helsinki Bizottság és az Ökotárs Alapítvány is.