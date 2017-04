Csak statiszták a pártok Orbán színházában

A Demokratikus Koalíció arra kérte az ellenzéki pártokat, fontolják meg, hogy kivonulnak az Országgyűlésből. Molnár Csaba szerint ugyanis a mostani látszatparlamentnek csak az a szerepe, hogy a fideszes képviselők rátegyék a pecsétet az orbáni akaratra. A DK ügyvezető alelnöke és EP-képviselője szerint a sikerek mostanában az Országházon kívül születnek.

Gyurcsány Ferenc pártja a Népszabadság tavaly októberi bezárása óta bojkottálja az üléseket. Molnár szerint azért döntöttek így, mert a lap megszüntetése az utolsó csepp volt a pohárban: „abban a látszatparlamentben, aminek csak az a dolga, hogy az orbáni akaratra a fideszes képviselők ráüssék a pecsétet, nincs helye az ellenzéknek”. A politikus reméli, talán a CEU és a civilek ellen irányuló törvények majd elérik a többi ellenzéki párt ingerküszöbét is, és azok is kijelentik, nem kérnek az efféle parlamentáris demokráciából. Nem érti, ha az ellenzéki pártvezetők valóban úgy hiszik, hogy jelenleg Magyarország nem demokratikus jogállamként működik, akkor miért tesznek úgy, mintha minden a legnagyobb rendben lenne. Ha bárki bent van a Parlamentben, akkor Orbánnak azt a lehetőséget nyújtjuk, hogy el tudja mondani, miden rendben van az országban, van ellenzék, az beszélhet, adhat be törvényjavaslatokat” - példálózott, majd pedig feltette a kérdést: „miért játszunk ezt a statiszta szerepet Orbán színházában, miközben ennek úgysincs soha eredménye”.

Emlékeztetett, a közelmúlt politikai sikerei javarészt az Országházon kívülről érkeztek, például a Momentum sem a Házban gyűjtött több mint 260 ezer aláírást az olimpiai népszavazásra, az MSZP is szignók gyűjtésével vetett véget a vasárnapi boltzárnak, és Gyurcsány Ferencék is egy éhségsztrájkkal akadályozták meg a választási regisztrációt. Mindebből is az látszik Molnár szerint, hogy a Fidesz-kormánynak csak azért van szüksége a parlamenti képviselőkre, hogy legitimálják a rendszert.

Gulyás Márton és Varga Gergely tegnapi pere kapcsán Molnár azt mondta, nem érti, hogy egy tiltakozó cselekedete hogyan botránkoztathatná meg a többi embert, aki vele együtt demonstrál. Az eljárás kapcsán az EP-képviselő kifejtette, Polt Péter ügyészsége csak erőlködik, mert valamit kell csinálni. „Itt vannak a fiatalok, lélekemelő, amit csinálnak. Mennek az utcán spontán, láthatóan nem csak a CEU, vagy a civil törvény miatt, hanem az egész orbáni rendszerrel szemben, és most az ügyészség megpróbál példát statuálni”.

Molnár szerint a bíróságnak fel kellett volna mentenie Gulyás Mártonékat, hiszen ez a cselekedet a véleménynyilvánításnak egy normális része. Emlékeztetett, Vargát hazáig követték, és onnan vitték be kihallgatni. Mindebből a politikus szerint arra lehet következtetni, hogy mindenképpen le akarták csukni az aktivistákat legalább 72 órára. Ennek viszont van egy fontos törvényi feltétele: legalább szabadságvesztéssel fenyegető bűncselekményt kellene az illetőknek elkövetnie. Erre viszont, emlékeztet, nem jó a „sima” garázdaság, hanem a súlyosabbnak számító csoportosan elkövetett garázdaságra van szükség, ami legalább három embert jelent. „Látszik az izzadtságszagú erőlködés arra, hogy mivel mással nem tudták bevinni őket legalább pár napra, kitalálták ezt a csoportos elkövetést. A harmadik elkövető nincs meg, a másodikat pedig mintha bele akarnák rángatni ebbe a történetbe” – értékelte a történteket. Ilyen típusú híreket szerinte harmadik világbéli diktatúrákból hallunk.

Az EP-képviselő arról is beszélt, hogy amit az utcákon a fiatalok csinálnak, az az állampolgár lázadása, az állampolgár eszközével. Ha a politikusok kivonulnának a Házból az pedig az ő lázadásuk lenne a saját eszközeikkel, és a kettő Molnár szerint erősíti is egymást.