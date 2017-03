Csak a szokásos: keményen odamondtak egymásnak a képviselők

A délelőtti államfőválasztást napirend előtti felszólalások előzték meg, amelyek most sem voltak mentesek a szokásos odamondogatásoktól.

Mészáros Lőrinc és Garancsi István. Két olyan magyar milliárdos, aki zsinórban kapja az állami megbízásokat. Őket is megsarcolná a Jobbik.

hirdetés

„Mi, jobbikosok arra készülünk, hogy amikor 2018-ban kormányra jutunk, olyan mértékű adótömeget vetünk ki kifejezetten a politikaközeli vagyonosodásra, amelybe gyakorlatilag az érintettek bele fognak feketedni, magyarul el fogják veszíteni néhány év alatt a vagyonuk jelentős részét” – hangoztatta Volner János.

A Jobbik frakcióvezetőjének Rogán Antal miniszter helyettese válaszolt a kormány nevében. „A Jobbiknak van egy vadiúj gazdája, egy földbirtokos oligarcha, aki médiavállalkozó is egyben. Én azt javaslom önnek, hogyha valakit szeretnének megadóztatni, akkor mindenképpen őt javaslom alanynak. A Jobbik elnöke ma fogja felavatni az egyik tévéműsorát, én azt javaslom önöknek, hogy mindenképpen vessék fel ezt a dolgot” – fogalmazott.

Dömötör Csaba a Hír TV-re utalt, ahol Vona Gábor lesz Kálmán Olga új műsorának egyik első vendége. Az államtitkár Simicska Lajos nevét nem ejtette ki. Kósa Lajos tette meg helyette. A Fidesz frakcióvezetője egyszerre sorosozott és simicskázott napirend előtti felszólalásában.

„Ha egy földbirtokos az embernek a finanszírozója, mint a Jobbiknak Simicska Lajos, akkor bizony könnyen meglehet, hogy hirtelen a gazdák kevésbé válnak fontossá meg a földosztás, hanem a nagybirtokosok érdekeit kell képviselni” – mondta Kósa Lajos.



„Egy normális köztársaságban az államfőválasztás egy jeles nap” – a mai Magyarország azonban már nem egy normális köztársaság az MSZP frakcióvezetője szerint. Normális köztársaságban az államfő nem hagyja, hogy verőlegények akadályozzanak meg népszavazást – hangoztatta Tóth Bertalan. Ezért is álltak a szocialisták Áder János helyett Majtényi László mögé – tette hozzá.

„Fel kell rúgni azt a társadalomfilozófiát, amelyet önök alkalmaznak ebben az országban, ahol akinek már van, annak még többet adnak, négymillió embernek pedig elengedik a kezét. Nekünk fontos az, amit megfogalmazott, hogy az állami szintre emelt korrupciót le kell bontani” – emelte ki Tóth Bertalan.

Az MSZP frakcióvezetőjének is Dömötör Csaba válaszolt, aki kijátszotta a Soros-kártyát, mellékesen pedig odaszúrt a szocialisták miniszterelnök-jelöltjének is. „Súlyos botrány körvonalazódik Szegeden is, egy Szeviép nevű cég 11 milliárd forintos tartozást halmozott fel, nem fizette ki az alvállalkozókat, és joggal gondolhatjuk azt, hogy a pénz eltűnt. A szálak Botka Lászlóig és Ujhelyi Istvánig vezethetnek” – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

hirdetés

Botka László Szeged polgármestere, és ugyancsak szegedi politikus Ujhelyi István, az MSZP egyik európai parlamenti képviselője.