Csak a nyilvánossá tétel után lenne érvényes a támogatás

Nyilvánossá tenné minden, multiknak adott munkahelyteremtő támogatás szerződését az Együtt. Szigetvári Viktor választmányi elnök a Hír TV reggeli műsorában ezt azzal indokolta, hogy így meg lehetne szüntetni a visszaéléseket. Az ellenzéki politikus csak azután léptetné életbe az ilyen szerződéseket, hogy azokat feltöltötték az internetre.

A Magyar Nemzet korábban arról írt, hogy a legtöbb ilyen kormányzati támogatást – mintegy 6,2 milliárd forintot – Mészáros Lőrinc érdekeltségei zsebeltek be.

„A probléma az az, hogyha nincs átlátható verseny, mert lehet, hogy ugyanakkora támogatásból egy magyar középvállalkozás is tud ugyanannyi munkahelyet teremteni, ezek a szerződések sosem átláthatóak. Harcolnia kell ezért az ellenzéki pártoknak, ahogy mi is most csak adatigényléssel tudjuk megszerezni a dokumentumait ennek, az Együtt a szeptember 16-án nyilvánosságra kerülő választási programjában azt fogja mondani, hogy minden ilyen szerződés akkortól érvényes, ha felkerül az internetre” – jelentette ki Szigetvári Viktor.

