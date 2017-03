Csak a Fidesz örül Ádernek

A Fidesz szerint borítékolható volt Áder János újraválasztása. Kósa Lajos, a párt frakcióvezetője szerint a jelenlegi köztársasági elnök képes képviselni minden magyart a világban. A Jobbik nem szavazott, szerintük ugyanis a népnek, közvetlenül kellene az államfőt megválasztania. A szocialisták pedig azt mondták: ha Majtényi továbbra is kiáll a kormányváltás mellett, akkor a jövőben is együtt fognak működni.

A Fidesz szerint Áder János minden magyar érdekében fel tud lépni, és képes képviselni a nemzetet. Kósa Lajos szerint abból látható, hogy Magyarországon demokrácia van, hogy az ellenzék jelöltje, Majtényi László is elmondhatta kortesbeszédét a parlamentben, a szocialista kormányok idején ez nem volt így. Kósa Lajos szerint Áder János megválasztása borítékolható volt.

„Áder Jánosra 131 szavazatot adtak le mind a két fordulóban a Fidesz–KDNP képviselői. Ezúton gratulálunk az államfőnek! Kívánunk neki sok sikert, erőt, egészséget, kitartást a munkájához! Képviseljen mindnyájunkat, minden magyar embert a világban és Magyarországon” – mondta Kósa Lajos.

A jobbikosok nem szavaztak. Ők ugyanis a közvetlenül köztársaságielnök-választást tartják elfogadhatónak. Volner János szerint olyan államfő kellene az országnak, aki pártoktól független, elhivatott, köztiszteletben áll, és minden magyar érdekét tudja képviselni.

„Mi azt szerettük volna, ha a magyar emberek közvetlen módon választják meg a köztársasági elnököt, és nem pedig abból lehet köztársasági elnök Magyarországon, akinek „Viktor engedi”. Itt ugyanis erről van szó. Sem Áder Jánost, sem Majtényi Lászlót nem tartottuk alkalmasnak köztársasági elnöknek, hiszen egyikük sem volt képes a nemzeti egységet megjeleníteni, mindketten valamilyen politikai irányban elkötelezett emberek, olyan emberek, akik nem pártok felett állnak, és éppen azért a nemzeti egység megjelenítésére alkalmatlanok” – fogalmazott Volner.

Baloldali ellenzéki sikernek tartja az MSZP frakcióvezetője, hogy a Jobbik kivételével minden ellenzéki párt beállt Majtényi László mögé. Tóth Bertalan azt is mondta, ha a volt ombudsman továbbra is a kormányváltás mellett áll ki, akkor a jövőben is együtt fognak működni.

„A Fidesz-frakció már kijelentette, hogy Áder Jánost fogja támogatni, mind 131 fideszes őt támogatta. Egy szimbolikus jelentősége volt ennek a választásnak, hiszen az ellenzéki pártok egy civil közösségnek a jelöltjét egységesen tudták támogatni, pártállástól függetlenül, és lehetősége volt egy ilyen tudós embernek 15 percben a parlamentben szembesítenie a Fideszt a politikájával” – mondta el Tóth Bertalan.

Áder János május 8-án teszi le hivatali esküjét.