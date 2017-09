Csak a DK és az LMP lett szimpatikusabb, a Fidesz még mindig vezet

Továbbra is a Fidesz–KDNP a legelutasítottabb pártszövetség ma Magyarországon a Jobbik-közeli Iránytű Intézet legfrissebb kutatása szerint.

Ahogy júliusban, úgy augusztusban is a választók több mint negyede, 26 százaléka válaszolta azt, hogy biztosan nem szavazna a jelenlegi kormánypártokra. Az MSZP és a Jobbik elutasítottsága is nőtt, előbbié 3 százalékponttal 19 százalékra, utóbbié 2 százalékponttal 14 százalékra. Javított viszont megítélésén a DK és az LMP is: a Gyurcsány Ferenc vezette pártra az előző hónapi 12 után már csak 7 százalék mond egyértelmű nemet, a Lehet Más a Politika elutasítottsága pedig 1 százalékra csökkent a júliusi 3-ról.

Öt közvélemény-kutató eredményeinek összesítése alapján a Fidesz–KDNP hét hónappal a választás előtt majdnem 48 százalékkal vezeti a pártok listáját a biztos szavazók körében, írja a kormányközeli Nézőpont Intézet. A kormánypártokat a Jobbik követi 19,4 százalékkal, az MSZP most 14,2, a DK pedig 5,8 százaléknyi szavazatot szerezne. Az LMP 4,6, a Momentum 3 százalékon áll. Az Együtt és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt egyaránt 1,6 százalékot kapna, a Párbeszéd és a Liberálisok támogatottsága pedig 0,6 százalék.

