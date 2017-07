Civilek tisztították meg a Rómait

Civilek szedték a szemetet ma délelőtt a Római-parton. Nemcsak a sétányokról és a vízpartról gyűjtötték össze az eldobált hulladékot, hanem a csordultig telt kukákat is kiürítették. Szerintük a területet a főváros és a kerület szándékosan hanyagolja el, hogy ezzel is nyomatékosítsák a tervezett mobilgát szükségességét. A szemétszedési akcióra sem a főváros, sem pedig a kerület vezetői nem mentek el.

A kukákból kifolyó szemét látványa fogadta azokat, akik vasárnap délelőtt a Római partra látogattak. De nemcsak a szemetesekben, hanem a parton is jelentős mennyiségű hulladék hevert. Ezek összegyűjtése és elszállítása a fővárosi és kerületi önkormányzat feladata lenne, ám a civilek szerint a rendszer akadozik.



„Mi is azt gondoljuk, hogy a fenntartó feladata lenne a szemét összegyűjtése, viszont mindennapi parthasználóként azt látjuk, hogy ezt a feladatot rendszeresen elhanyagolja a fenntartó. Ezért úgy gondoltuk, hogy mi megcsináljuk” - mondta Tóth Zsuzsannak szervező.



Több tucatnyian álltak neki a part és a sétány megtisztításának. Volt aki üveget szedett, míg más eldobott serpenyőt emelt ki a bokorból. Az önkéntesek közül többen is úgy vélik, hogy a fővárosi önkormányzat szándékosan hanyagolja el a római partot, hogy ezzel is bizonyítsa az ide tervezett mobilgát szükségességét.



„Az egész római part el van azért hanyagolva, hogy arra lehessen hivatkozni, hogy majd ha itt beruházunk sok milliárd forintért egy kockázatos gátat, ami egyáltalán nem a lakosságot védi, akik a Nánási úton túl laknak, hanem azokat a tulajdonosokat akik üdülni jöttek ide, de most elvárják, hogy őket megvédjék. Egy nagyon drága, nagyon kockázatos, hibás döntés van, amihez el kell zülleszteni hogy mindenki kívánja már hogy történjen valami” - mondta Kerti Péter.



A római parton egyébként egykor fürdeni is lehetett, ma már mezítláb is sétálni is veszélyes lenne, annyi az üvegszilánk a parton. Ezzel szemben a Duna más szakaszain rendezettek a körülmények. „Nagy különbség például a Surányi Duna parthoz, és az ottani Szigetszentmiklósi önkormányzathoz képest, hogy ott rendben tartják a Duna partot, bójázott szabadstrand van, közvécék vannak, szemétgyűjtő hely van. Az emberek hozzászoktak a tisztasághoz, a legtöbben maguk után összeszedik a szemetet. Itt szándékos környezetpusztítás van, hogy megmutassák, hogy majd ha gát megépül micsoda rend lesz és színvonalkülönbség a mostanihoz képest” - vélekedett Balogh Kálmán.



A szemétszedés közben megjelentek a közterület-fenntartó munkatársai is, akik biztosra mentek: az önkéntesek által pár perccel korábban kiürített kukát is újra kiürítették.

