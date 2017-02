Civil szervezetek: visszakozott a kormány a szigorítástól

Visszakozott a kormány a civil szervezeteket érintő szabályok szigorításától. Kósa Lajos szerdán a kormánypárti frakciók kihelyezett ülése előtt azt mondta: Trócsányi László javaslata szerint mégsem lesz kötelező vagyonbevallást leadniuk a civil szervezetek vezetőinek. Az Index hírportál megrendelésére készült felmérés szerint egyébként még a kormánypárti szavazók többsége sem tartja ezt jó ötletnek. A frakcióülésen kiemelt téma lesz a civilek mellett a migráció és az államfőválasztás, illetve a 2018-as választási kampány is.

Komoly vitákat váltott ki januárban az a terv, hogy a civil szervezetek vezetőit is vagyonbevallásra köteleznék. A kormánypártok szerint erre azért van szükség, mert néhány jogvédő szervezet külföldről is kap támogatást. A kormány ettől várhatóan eláll.

„Több mint valószínű, hogy semmifajta vagyonbevallásra vagy valamifajta hasonló intézkedésre nem fog sor kerülni. Tehát a jogszabály ezt nem tartalmazza” – hívta rá fel a figyelmet Kósa Lajos frakcióvezető.

Az Index szerdán publikált egy felmérést, amelyből kiderül: még a Fidesz-szavazók nagy része is úgy gondolja, hogy a kormánynak tűrnie kell a civilek bírálatát. A megkérdezettek többsége szerint az sem baj, ha ezek a szervezetek külföldről is kapnak támogatást.

Egy visegrádi luxushotelben tartják évadnyitó frakcióülésüket a kormánypártok. Szerda este Orbán Viktor ad politikai tájékoztatást a képviselőknek, csütörtökön pedig elsőként Pintér Sándor belügyminiszter beszél a migrációs helyzetről.

Más formában, de visszaállítják a menekültügyi őrizetet. A tervezet szerint menekültügyi válsághelyzet idején – tehát jelenleg is – a határon felállított zónákban kell maradniuk a migránsoknak mindaddig, amíg a menekültügyi kérelmüket jogerősen el nem bírálják. A korábbi menekültügyi őrizet uniós jogot sértett, és a Fidesz frakcióvezetője szerint most is várhatók viták Brüsszellel.

„Meg kell várni ebben a zónában a jogerős eljárás végét. Ezt mi most csak a válságidőszakra vonatkoztatjuk, és ezzel egyébként szerintünk már beleférünk az európai szabályzásba. Lehetséges, hogy lesz kötelezettségszegési eljárás, de bátran állunk elébe” – így Kósa Lajos frakcióvezető.

Külön is tanácskozik a kisebbik kormánypárti frakció, de fajsúlyos önálló javaslattal nem készülnek.

„Nem szándékozunk most kezdeményezni ugyanazt a szabad vasárnapot, mint ami volt, mert nem menne át a parlamenten” – mondta Harrach Péter frakcióvezető.

A frakciószövetséget Rogán Antal fogja tájékoztatni a 2018-as kampánnyal kapcsolatos tudnivalókról.